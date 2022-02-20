Ніжний десерт, який підкорить усіх: рецепт шоколадного суфле

20 лютого 2022 , 07:41
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Джерело:

kwestiasmaku

Десерт без грама борошна – це можливо! Приготуйте ніжне шоколадне суфле та подивіться, який захват воно викличе не лише у вас, а й ваших близьких та друзів.

Шоколадне суфле – це мінімальна кількість інгредієнтів та роботи. Його цілком можна вважати ідеальним завершенням юудь-якого прийому їжі.

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Суфле — це запечений десерт, змішаний зі збитими яєчними білками. Під час випікання повітряні бульбашки в яєчних білках розширюються, наповнюючи суфле легким повітряним смаком. Назва цієї фірмової французької страви є похідною від французького дієслова "souffler", що означає "дути" або "надути". 

Рецепт шоколадного суфле

Час: 45 хвилин
Порцій: 6

Ароматний десерт / Фото kwestiasmaku

Інгредієнти:

  • 2 столові ложки цукру;
  • 100 + 50 грамів масла для змащення форми;
  • 200 грамів темного шоколаду;
  • 6 яєць.

Для подачі:

  • збиті вершки до смаку.

Приготування:

  1. Форми для випікання ретельно змастіть вершковим маслом, а потім посипте цукром.
  2. Шоколад розділіть на кубики. Додайте подрібнене вершкове масло і, помішуючи, розтопіть на водяній бані. Для цього поставте миску з шоколадом і маслом на каструлю з нагрітою водою (щоб миску з шоколадом прогріти знизу).
  3. Після розтоплення відставте шоколадну масу на 5 хвилин для охолодження.
  4. Відокремте білки від жовтків. Жовтки додайте в шоколадну масую
  5. Білки збийте з дрібкою солі до стійкої маси.
  6. Акуратно вмішайте збиту піну в шоколадну масу до однорідності.
  7. Викладіть масу у форму та випікайте 15 хвилин при 200 градусах.
  8. Подавайте зі збитими вершками.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська