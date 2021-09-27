Ніжний вершковий десерт пана кота від шеф-кухаря Володимира Ярославського
Джерело:Володимир Ярославський
Закортіло поласувати смачненьким, але щоб без калорійних коржів та тонни цукру? Ми знаємо один ніжний та вишуканий десерт, який точно прийде вам до смаку – це пана кота.
Пана кота – класичний десерт французької кухні. Талановитий український кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом класичного десерту з малиновим пюре. Приготувати пана коту не складно, а результат сподобається навіть найвибагливішому гурману.
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Якщо ви хочете зберігати пана коту в холодильнику – накрийте склянки шаром харчової плівки. Готова пана кота може зберігатися протягом 3 днів в холодильнику.
Рецепт класичної пана коти з малиною
- Час: від 4 – 8 годин
- Порції: 6 – 8
Пана кота / Фото зі сторінки шеф-кухаря
– 250 мл молока;
– 200 г вершків 30% жирності;
– 50 г цукру;
– 5 г ванільного цукру;
– 4 – 5 г желатину.
Для пюре:
– 300 г малини;
– 30 г цукру.
Приготування:
- Замочіть желатин у воді та залишіть його набухнути.
- Налийте молоко у сотейник, додайте цукру та ванільного цукру або ванілі. Прогрійте суміш, щоб повністю розтопився цукор.
Приготування пана коти / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Набухлий желатин відправте до молока та перемішайте.
- Охолодіть молочну суміш та перелийте у чистий посуд. Відправте в холодильник охолоджуватися.
- Для приготування малинового пюре посипте ягоди цукром та розімніть виделкою. Перетріть масу через сито, щоб отримати однорідне пюре, без кісточок.
- Ретельно збийте вершки.
Приготування пана коти / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Дістаньте молочне желе з холодильник та перебийте блендером. З'єднайте його з вершками та ще раз перебийте в однорідну масу.
- Розкладіть отриману масу по порційних формах або склянках та знову відправте в холодильник охолоджуватися на 1 – 2 години.
- Розкладіть на пана коту малинове пюре та подавайте до столу. Смачного!