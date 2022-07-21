Українська кондитерка та вправна господиня Ліза Глінська поділилася рецептом смачних, хрумких та соковитих домашніх чебуреків на заварному тісті та з курячою начинкою.

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З цього тіста можна готувати не тільки чебуреки, а ще вареники, хінкалі. Його можна покласти в холодильник і використовувати за бажанням протягом 3 діб.

Чебуреки з хрустким тістом з пухирцями та соковитою курячою начинкою

Час: 1 – 2 години

1 – 2 години Порції: 10 – 12 штук

Інгредієнти:

– 3,1 склянки пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка (без гірки) солі;

– 1 склянка окропу;

– 4 столові ложки олії.

Приготування:

Розчиніть сіль в окропі. У борошні зробіть ямку в центрі, влийте олію та влийте окріп. Перемішайте інгредієнти спочатку виделкою, щоб не обпекти руки, а далі замісіть тісто руками.



Чебуреки від Лізи Глінської / Фото з особистого архіву кулінарки

Довго вимішувати не потрібно. Спочатку тісто вийде не дуже однорідне, але після того, як воно відпочине, структура зміниться. Обгорніть тісто харчовою плівкою і залишіть при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Розімніть тісто руками, знову обгорніть тісто харчовою плівкою і залишіть при кімнатній температурі ще на 30 хвилин.

Готуємо начинку з курячого фаршу

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого фаршу;

– 3 – 4 ріпчасті цибулі;

– 50 мілілітрів холодної води.

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Перекрутіть курячий фарш, цибулю на м'ясорубці. Влийте трішки води, присмачте спеціями та перемішайте. Начинка готова.

Візьміть невеликий шматочок тіста (завбільшки з волоський горіх), десь 60 – 70 грамів, та, добре підпилюючи борошном, розкачайте максимально круглий пласт.



Чебуреки від Лізи Глінської / Фото з особистого архіву кулінарки

Покладіть в центр начинку, защипніть краї пальцями, потім – виделкою або спеціальним ножем.

Смажте сформовані чебуреки в великій кількості розігрітої олії (до 180 – 190 градусів) з обох боків.

Перекладіть готові чебуреки на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.

Смачного!

Відеорецепт приготування чебуреків: