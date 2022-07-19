Для приготування домашнього твердого сиру вам потрібний тільки кисло-молочний сир, але не магазинний. Ви можете придбати його ринку, на фермі.
Читайте також Швидко, просто, смачно: 3 страви з курятиною за лічені хвилини
Рецепт розрахований на велику порцію сиру. Ви можете розділити інгредієнти на половину, або додати спеції.
Рецепт домашнього твердого сиру
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 1 кілограм 200 грамів
Приготування:
- Перекладіть кисло-молочний сир в миску, яку можна нагрівати в мікрохвильовці. Перемішайте його та відправте в мікрохвильовку на 3 хвилини. Вийміть, перемішайте та відправте знову ще на 2 хвилини. Повторіть цей процес 2 – 3 рази.
- Коли з сиру виділилося достатньо рідини, процідіть його через сито застелене марлею. З сироватки, що залишилася можна приготувати млинці, пиріжки.
- До сиру додайте сіль, соду та яйця. Щоб сиру був однорідним – перебийте масу блендером. Влийте олію, перемішайте або ще раз збийте блендером та відправте масу знову нагріватися до мікрохвильовки. Якщо у вас не має її вдома, скористайтеся водяною банею.
- На цьому етапі приготування можна додавати до маси будь-які спеції чи начинки.
- Не забувайте щоразу перемішувати масу (кожні 2 хвилини). У вас повинна утворитися гаряча, тягуча сирна маса.
- Обережно перекладіть її у контейнер та поставте охолоджуватися.
- Домашній твердий сир готовий. Смачного!
Відеорецепт приготування домашнього твердого сиру: