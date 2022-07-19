Для приготування домашнього твердого сиру вам потрібний тільки кисло-молочний сир, але не магазинний. Ви можете придбати його ринку, на фермі.

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Рецепт розрахований на велику порцію сиру. Ви можете розділити інгредієнти на половину, або додати спеції.

Рецепт домашнього твердого сиру

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 1 кілограм 200 грамів

Інгредієнти:

– 2 кілограми 400 грамів домашнього кисло-молочного сиру;

– 2 сирих курячих яйця;

– 2 чайні ложки солі;

– 2 столові ложки олії;

– спеції за бажанням.

Приготування:

Перекладіть кисло-молочний сир в миску, яку можна нагрівати в мікрохвильовці. Перемішайте його та відправте в мікрохвильовку на 3 хвилини. Вийміть, перемішайте та відправте знову ще на 2 хвилини. Повторіть цей процес 2 – 3 рази.

Коли з сиру виділилося достатньо рідини, процідіть його через сито застелене марлею. З сироватки, що залишилася можна приготувати млинці, пиріжки.

До сиру додайте сіль, соду та яйця. Щоб сиру був однорідним – перебийте масу блендером. Влийте олію, перемішайте або ще раз збийте блендером та відправте масу знову нагріватися до мікрохвильовки. Якщо у вас не має її вдома, скористайтеся водяною банею.

На цьому етапі приготування можна додавати до маси будь-які спеції чи начинки.

Не забувайте щоразу перемішувати масу (кожні 2 хвилини). У вас повинна утворитися гаряча, тягуча сирна маса.

Обережно перекладіть її у контейнер та поставте охолоджуватися.

Домашній твердий сир готовий. Смачного!

Відеорецепт приготування домашнього твердого сиру: