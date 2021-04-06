Рецепт низькокалорійної екзотичної цукерки від кондитерки Лізи Глінської

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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Найкращі цукерки ті, які ви власноруч приготуєте вдома, а щоб полегшити пошуки хорошого десерту ми підготували для вас рецепт від відомої кондитерки Лізи Глінської.

Кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами смачним рецептом цукерок з манго. Вони не тільки низькокалорійні, а ще й корисні, адже до їх складу не входять консерванти та барвники.

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Екзотичні цукерки можна брати з собою в дорогу, давати діткам в школу або частувати гостей і рідних. А готуються вони легко та швидко.

Рецепт екзотичних цукерок

Інгредієнти:
– 150 мл кокосового молока або вершків;
– 150 мл пюре манго;
– 30 г желатину + 150 мл води;
– 20 г цукру або меду;
– цедра одного лайма.
  1. Змішайте желатин та теплу воду та залишіть набухати на 10 – 15 хвилин.
  2. У каструлі доведіть до кипіння цедру лайма, пюре манго та цукор або мед за бажанням.
  3. Процідіть мангову суміш через дрібне сито, щоб позбутися цедри.
  4. Змішайте теплу суміш манго з желатином та перемішайте до однорідної консистенції.
  5. Розлийте заготовку по силіконових формочках та відправте в холодильник на 5 – 6 годин.
  6. Вийміть цукерки з формочок та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт приготування екзотичних цукерок з відео: