Ньокі по-пьємонтськи: рецепт італійської страви від фешн-фотографині Соні Плакидюк

Популярна fashion і celebrity-фотографиня, експертка реаліті-шоу "Супер Топ-модель по-українськи", яке показував Новий канал, Соня Плакидюк поділилася простим і швидким рецептом традиційних італійських ньокі, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

Ньокі – традиційна страва італійської кухні. Якщо порівнювати її з українською кухнею, то в нас їх називали б галушки чи палюшки.

Читайте також Маринувати не можна купувати: що краще – купити вже підготоване м'ясо чи замаринувати власноруч

Ньокі готують з картопляного пюре та пшеничного борошна, а подають з сиром, песто або томатним соусом. В Україні галушки подають зі сметаною або обсмаженими шкварками.

Щоб скуштувати ньокі вам не обов'язково їхати в Італію, ви з легкістю можете приготувати їх вдома.

Рецепт італійських ньокі по-пьємонтськи

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Ньокі з соусом / Фото Новий канал

– 500 г ньокі;– 200 г сиру Фонтіна;– 40 г сиру Пармезан;– 200 мл вершків;– 60 г волоського горіха;– мускатний горіх на кінчику ножа;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування: