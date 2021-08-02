Ньокі по-пьємонтськи: рецепт італійської страви від фешн-фотографині Соні Плакидюк

2 серпня 2021 , 17:54
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Джерело:

Новий канал

Популярна fashion і celebrity-фотографиня, експертка реаліті-шоу "Супер Топ-модель по-українськи", яке показував Новий канал, Соня Плакидюк поділилася простим і швидким рецептом традиційних італійських ньокі, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

Ньокі – традиційна страва італійської кухні. Якщо порівнювати її з українською кухнею, то в нас їх називали б галушки чи палюшки.

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Ньокі готують з картопляного пюре та пшеничного борошна, а подають з сиром, песто або томатним соусом. В Україні галушки подають зі сметаною або обсмаженими шкварками.

Щоб скуштувати ньокі вам не обов'язково їхати в Італію, ви з легкістю можете приготувати їх вдома. 

Рецепт італійських ньокі по-пьємонтськи

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Ньокі з соусом / Фото Новий канал

Інгредієнти:
 – 500 г ньокі;
 – 200 г сиру Фонтіна;
 – 40 г сиру Пармезан;
 – 200 мл вершків;
 – 60 г волоського горіха;
 – мускатний горіх на кінчику ножа;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

  1. Закип'ятіть воду в каструлі, всипте 1 ст. л. солі та відваріть ньокі до готовності 2 – 3 хвилини.
  2. Сир Фонтіна натріть на грубій тертці.
  3. У сковорідку налийте вершки, доведіть їх до кипіння та додайте натертий сир. Перемішайте соус.
  4. Коли сир розчиниться у вершках, додайте до соусу готові ньокі та перемішайте.
  5. Перекладіть страву в тарілку та додайте мускатний горіх, подрібнений волоський горіх та посипте Пармезаном.
  6. За бажанням страву можна додатково посолити і поперчити. Смачного!
Автор: Богданна Рибак