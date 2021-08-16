Домашні ньокі: рецепт картопляних палюшок на італійський лад з соусами на вибір

16 серпня 2021 , 11:36
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Ньокі – ніжні картопляні палюшки популярні в італійській кухні. Зазвичай їх подають з різними соусами: вершковим, болоньєзе, сирним чи з ароматними травами. Володимир Ярославський поділився з читачами авторським рецептом класичних ньокі в які додав трішки борошна з червонокачанної капусти. Цей незвичний інгредієнт перетворив страву на справжній витвір мистецтва.

Шеф-кухар пропонує приготувати до ньокі ароматний соус з шавлії або заправити їх м'ясним болоньєзе. Який з цих варіантів заправок обрати – вибір за вами.

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Ньокі можна подавати до столу як самостійну страву, або як гарнір до м'яса чи риби.

Рецепт ньокі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти:
 – 500 г готової печеної картоплі;
 – 2 жовтки;
 – 70 г тертого пармезану;
 – 5 г солі;
 – 90 г пшеничного борошна;
 – тертий мускатний горіх;
 – борошно червонокачанної капусти на ваш смак.

Приготування:

  1. Для приготування ньокі краще обрати картоплю жовтого кольору, зазвичай такий сорт використовують для приготування пюре. 


Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Я запікаю картоплю просто в духовці майже до повної готовності, і охолоджую повністю. Після цього очищаю від шкіри, і натираю на дрібній тертці, – зазначив Володимир Ярославський.

  1. Додайте в картопляну масу жовтки, сіль, мускатний горіх, борошно і тертий пармезан. Якщо ви обрали варіант приготування фіолетових ньокі – додайте борошно червонокачанної капусти.


Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Замісіть тісто та сформуйте ковбаски. Наріжте їх на невеликі шматочки.


Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. За допомогою виделки або спеціальної дощечки, сформуйте пальцями ньокі. За потребою можете додатково підсипати борошно.


Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Відваріть ньокі у підсоленій киплячій воді 2 – 3 хвилини.


Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Картопляні ньокі готові. До них можна обрати будь-який готовий соус або приготувати його власноруч.


Ньокі  з соусом болоньєзе/ Фото зі сторінки шеф-кухаря

Рецепт соусу для ньокі

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 50 г вершкового масла;
 – 2 ст. л. води;
 – шавлія.

Приготування:

  1. На розігрітій сковорідці розтопіть вершкове масло. 
  1. Додайте шавлію, воду та при постійному помішуванні додайте ньокі.
  1. Тушкуйте до загущення соусу. Смачного!

Якщо замінити в рецепті шавлію на орегано, у вас вийде новий смачний варіант соусу для страви.

Автор: Богданна Рибак