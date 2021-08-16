Домашні ньокі: рецепт картопляних палюшок на італійський лад з соусами на вибір
Ньокі – ніжні картопляні палюшки популярні в італійській кухні. Зазвичай їх подають з різними соусами: вершковим, болоньєзе, сирним чи з ароматними травами. Володимир Ярославський поділився з читачами авторським рецептом класичних ньокі в які додав трішки борошна з червонокачанної капусти. Цей незвичний інгредієнт перетворив страву на справжній витвір мистецтва.
Шеф-кухар пропонує приготувати до ньокі ароматний соус з шавлії або заправити їх м'ясним болоньєзе. Який з цих варіантів заправок обрати – вибір за вами.
Читайте також Ідеальна курочка на мангалі: як не зіпсувати страву
Ньокі можна подавати до столу як самостійну страву, або як гарнір до м'яса чи риби.
Рецепт ньокі
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря
– 500 г готової печеної картоплі;
– 2 жовтки;
– 70 г тертого пармезану;
– 5 г солі;
– 90 г пшеничного борошна;
– тертий мускатний горіх;
– борошно червонокачанної капусти на ваш смак.
Приготування:
- Для приготування ньокі краще обрати картоплю жовтого кольору, зазвичай такий сорт використовують для приготування пюре.
Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря
Я запікаю картоплю просто в духовці майже до повної готовності, і охолоджую повністю. Після цього очищаю від шкіри, і натираю на дрібній тертці, – зазначив Володимир Ярославський.
- Додайте в картопляну масу жовтки, сіль, мускатний горіх, борошно і тертий пармезан. Якщо ви обрали варіант приготування фіолетових ньокі – додайте борошно червонокачанної капусти.
Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Замісіть тісто та сформуйте ковбаски. Наріжте їх на невеликі шматочки.
Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- За допомогою виделки або спеціальної дощечки, сформуйте пальцями ньокі. За потребою можете додатково підсипати борошно.
Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Відваріть ньокі у підсоленій киплячій воді 2 – 3 хвилини.
Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Картопляні ньокі готові. До них можна обрати будь-який готовий соус або приготувати його власноруч.
Ньокі з соусом болоньєзе/ Фото зі сторінки шеф-кухаря
Рецепт соусу для ньокі
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
– 50 г вершкового масла;
– 2 ст. л. води;
– шавлія.
Приготування:
- На розігрітій сковорідці розтопіть вершкове масло.
- Додайте шавлію, воду та при постійному помішуванні додайте ньокі.
- Тушкуйте до загущення соусу. Смачного!
Якщо замінити в рецепті шавлію на орегано, у вас вийде новий смачний варіант соусу для страви.