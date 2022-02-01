Новий погляд на картопляне пюре: рецепт із пармезаном та смаженим часником

Картопляне пюре з пармезаном – найкращий гарнір до курятини. Готується він всього 30 хвилин, а закохує в себе з першої ложки!

Існує багато рецептів картопляного пюре: на воді, з молоком, на вершках. Картопля чудово поєднується з різними продуктами: бататом, гарбузом, цвітною капустою, навіть з яблуками. Особливого смаку гарніру додають спеції, передусім – мускатний горіх.

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Для пюре важливо обрати правильний сорт картоплі – що добре розварюється: "арсенал", "еволюшн", "аризона", "белла роса", "лабелла, "ред леді".

Рецепт картопляного пюре з пармезаном

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 6

– 1½ кілограми картоплі;– 185 грамів вершкового масла;– 4 зубчики часнику;– ½ склянки тертого сиру пармезан;– 1 склянка молока.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю та почистьте від шкірки. Наріжте її великими шматками та відваріть у підсоленій воді (20 хвилин).

Поки картопля вариться, приготуйте ароматне масло для заправки гарніру. Розігрійте вершкове масло в невеликій сковорідці на середньому вогні. Коли масло почне пінитися, додайте роздавлений часник і зменшіть вогонь.

Постійно помішуйте інгредієнти, поки масло не почне змінювати колір і не стане золотисто-коричневим з горіховим ароматом. Коли часник стане приємного коричневого кольору (не згорілий), зніміть сковорідку з плити.



Фото Café delites

Злийте воду з картоплі.

Процідіть через сито трохи більшу частину підсмаженого масла до відвареної картоплі. Залишіть хрусткі шматочки часнику, щоб додати їх пізніше.



Фото Café delites

Додайте до картоплі сир пармезан і молоко. Збийте все ручною товкачкою до однорідної консистенції (1 – 2 хвилини). Влийте додаткове молоко, якщо ви любите більш рідку консистенцію картопляного пюре.

Спробуйте на смак, присмачте ще сіллю, якщо потрібно.

Подавайте гарнір до столу з рештою підсмаженого маслом, додатковим сиром пармезан, нарізаною петрушкою та хрусткими шматочками часнику.

Смачного!