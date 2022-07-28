Кожна господиня влітку намагається закрутити якомога більше смаколиків, щоб частуватися взимку. Це стосується не тільки огірків. Мова йде й про помідори, кабачки, баклажани та різноманітні ягоди і фрукти. Яким методом робити заготовки – діло індивідуальне. Їх можна заморожувати, маринувати, квасити, або закручувати у власному соку.
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Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати новий рецепт маринування огірків – по-французьки. Назва саме така, адже в склад маринаду йде "французька" гірчиця. Рецепт маринованих огірків по-французьки розрахований на 1 літрову банку. Щоб закрутити більше банок, потрібно збільшити інгредієнти.
Рецепт французьких маринованих огірків
- Час: 2 години
- Порції: 1
Приготування:
- Замочіть огірки на 1 годину у воді. Більше не потрібно, адже вони можуть зіпсуватися.
- Зріжте кінчики з овочів. Попередньо помийте літрові банки та просушіть.
- На дно кожної банки викладіть по одному лавровому листку та по пів чайної ложки перцю горошком (можна використовувати суміш перців). Далі додаємо в кожну банку по одному подрібненому зубчику часнику.
- Якщо любите гостре – додайте понад два кільця перцю чилі, або менше, якщо ні.
- Додайте по 1 столовій ложці французької гірчиці в зернах. Саме вона додає огіркам особливого смаку.
- Викладіть підготовані огірки в банку та по столовій ложці без гірки солі, та по дві столові ложки цукру та оцту.
- Кожну банку наповніть окропом та не щільно накрийте кришками.
- Банки з огірками викладаємо в каструлю. На дно обов'язково покладіть марлю або іншу тканину, щоб дно не луснуло. Налийте в каструлю гарячої води та поставте на вогонь. Стерилізуйте огірки в каструлі протягом 5 хвилин з моменту закипання води.
- Закрийте кришки на банках та обережно переверніть її, щоб всі інгредієнти всередині перемішалися та розчинилися.
- Поставте їх верх дном та залишіть до повного охолодження. Не забудьте закутати їх ковдрою на одну добу.
- Мариновані огірки готові. Смачного!
Відеорецепт французьких маринованих огірків: