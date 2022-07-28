Кожна господиня влітку намагається закрутити якомога більше смаколиків, щоб частуватися взимку. Це стосується не тільки огірків. Мова йде й про помідори, кабачки, баклажани та різноманітні ягоди і фрукти. Яким методом робити заготовки – діло індивідуальне. Їх можна заморожувати, маринувати, квасити, або закручувати у власному соку.

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Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати новий рецепт маринування огірків – по-французьки. Назва саме така, адже в склад маринаду йде "французька" гірчиця. Рецепт маринованих огірків по-французьки розрахований на 1 літрову банку. Щоб закрутити більше банок, потрібно збільшити інгредієнти.

Рецепт французьких маринованих огірків

Час: 2 години

2 години Порції: 1

Інгредієнти на 1 літрову банку:

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 1 лавровий листок;

– 2 шматочки перцю чилі;

– 0,5 чайної ложки духм'яного перцю;

– 1 столова ложка французької гірчиці;

– 400 грамів огірків;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки оцту.

Приготування:

Замочіть огірки на 1 годину у воді. Більше не потрібно, адже вони можуть зіпсуватися.

Зріжте кінчики з овочів. Попередньо помийте літрові банки та просушіть.

На дно кожної банки викладіть по одному лавровому листку та по пів чайної ложки перцю горошком (можна використовувати суміш перців). Далі додаємо в кожну банку по одному подрібненому зубчику часнику.

Якщо любите гостре – додайте понад два кільця перцю чилі, або менше, якщо ні.

Додайте по 1 столовій ложці французької гірчиці в зернах. Саме вона додає огіркам особливого смаку.

Викладіть підготовані огірки в банку та по столовій ложці без гірки солі, та по дві столові ложки цукру та оцту.

Кожну банку наповніть окропом та не щільно накрийте кришками.

Банки з огірками викладаємо в каструлю. На дно обов'язково покладіть марлю або іншу тканину, щоб дно не луснуло. Налийте в каструлю гарячої води та поставте на вогонь. Стерилізуйте огірки в каструлі протягом 5 хвилин з моменту закипання води.

Закрийте кришки на банках та обережно переверніть її, щоб всі інгредієнти всередині перемішалися та розчинилися.

Поставте їх верх дном та залишіть до повного охолодження. Не забудьте закутати їх ковдрою на одну добу.

Мариновані огірки готові. Смачного!

Відеорецепт французьких маринованих огірків: