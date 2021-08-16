Новий тренд тіктоку: хрусткий багет із запеченим часником – детальне відео

Ароматний часниковий хліб стане чудовою родзинкою для пряної вечері в італійському стилі. Така страва – це гармонічне поєднання хрусткого багета, ніжного вершкового масла та ароматного часнику.

Запечений часник у духовці принесе на кухню не тільки новий смак, а ще й казковий аромат. Це ідеальне доповнення до салату та червоного вина.

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Цей рецепт підходить як для французького багета, так і будь-якої іншого хліба подовженої форми.

Рецепт часникового хліба

Порцій: 4

Час: 1 година

Запечений часник – основа страви / Фото miminewman

Інгредієнти:

4 головки часнику;

4 столові ложки оливкової олії;

50 грам вершкового масла;

1 чайна ложка петрушки;

1 чайна ложка базиліку

1 французький багет;

морська сіль до смаку;

перець чорний до смаку;

паприка до смаку.

Приготування:

Очистити часник від кінцівок та зовнішнього шару лушпиння. Підготовлений часник полити оливковою олією, посипати морською сіллю, обгорнути фольгою. Поставити запікати у духовку на 35 хвилин при 200 градусах. Часник буде готовим, коли центральний зубчик стає абсолютно м’яким, якщо його легко проколоти ножем. В окрему тарілку дрібно нарізаємо базилік та петрушку. М'якуш з головок легко вичавлюємо руками у тарілку. До часнику та зелені додаємо шматок масла, спеції та все ретельно перемішуємо. Багет розрізаємо на 4 частини. Часникову суміш намазуємо на багет та ставимо запікатися у духовку на 10 хвилин при 180 градусах.

Перегляньте детальне відео цього неймовірного рецепту:

@jakecohen Lolol I literally accidentally deleted this video at 15 million views because I’m an idiot. ♬ Storybook - Jo Wandrini



Коли часник стане м’яким, його можна ще потримати у духовці кілька хвилин до глибокого золотистого кольору для більш карамелізованого аромату. Такий часник можна додати до салату, картопляного пюре чи хумусу. Використовується також замість сирого часнику в супах, запіканках та соусах.