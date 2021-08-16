Новий тренд тіктоку: хрусткий багет із запеченим часником – детальне відео
16 серпня 2021 , 20:32Читать новость на русском
Джерело:тікток jakecohen
Ароматний часниковий хліб стане чудовою родзинкою для пряної вечері в італійському стилі. Така страва – це гармонічне поєднання хрусткого багета, ніжного вершкового масла та ароматного часнику.
Запечений часник у духовці принесе на кухню не тільки новий смак, а ще й казковий аромат. Це ідеальне доповнення до салату та червоного вина.
Не пропустіть Ідеальна курочка на мангалі: як не зіпсувати страву
Цей рецепт підходить як для французького багета, так і будь-якої іншого хліба подовженої форми.
Рецепт часникового хліба
Порцій: 4
Час: 1 година
Запечений часник – основа страви / Фото miminewman
Інгредієнти:
- 4 головки часнику;
- 4 столові ложки оливкової олії;
- 50 грам вершкового масла;
- 1 чайна ложка петрушки;
- 1 чайна ложка базиліку
- 1 французький багет;
- морська сіль до смаку;
- перець чорний до смаку;
- паприка до смаку.
Приготування:
- Очистити часник від кінцівок та зовнішнього шару лушпиння. Підготовлений часник полити оливковою олією, посипати морською сіллю, обгорнути фольгою. Поставити запікати у духовку на 35 хвилин при 200 градусах. Часник буде готовим, коли центральний зубчик стає абсолютно м’яким, якщо його легко проколоти ножем.
- В окрему тарілку дрібно нарізаємо базилік та петрушку. М'якуш з головок легко вичавлюємо руками у тарілку.
- До часнику та зелені додаємо шматок масла, спеції та все ретельно перемішуємо.
- Багет розрізаємо на 4 частини. Часникову суміш намазуємо на багет та ставимо запікатися у духовку на 10 хвилин при 180 градусах.
Перегляньте детальне відео цього неймовірного рецепту:
Коли часник стане м’яким, його можна ще потримати у духовці кілька хвилин до глибокого золотистого кольору для більш карамелізованого аромату. Такий часник можна додати до салату, картопляного пюре чи хумусу. Використовується також замість сирого часнику в супах, запіканках та соусах.