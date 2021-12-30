Новорічна закуска: готуємо справжній форшмак з яблуком та оселедцем
30 грудня 2021 , 14:48Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На новорічному столі окрім традиційних салатів повинні бути закуски. Ми підготували для вас рецепт справжнього форшмаку з оселедцем та яблуком.
Існує безліч варіантів форшмаку: з консервованою рибою, з яблуком та без нього, з оселедцем та навіть з тунця. Проте, найсмачніший та улюблений рецепт мільйонів – з оселедцем та яблуком. Врахуйте, що за класичним рецептом до салату не входить майонез, а вершкове масло.
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Рецепт форшмаку з яблуком
- Час: 30 хвилин
- Порції: на 6 порцій
– 100 грамів вершкового масла;
– 2 філе оселедця;
– 1 кисле яблуко;
– ½ ріпчастої цибулі;
– 3 – 4 відварених курячих яйця;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Наріжте цибулю дрібними кубиками та залийте окропом. Залишіть її на кілька хвилин, щоб позбутися гіркоти.
- Оселедець та відварені яйця наріжте дрібними кубиками.
- Яблуко почистіть від шкірки та зернят, натріть м'якоть на дрібній тертці.
- Зцідіть воду з цибулі та з'єднайте з рештою інгредієнтів.
- М'яке вершкове масло змішайте з салатом та перемішайте.
- Присмачте салат чорним меленим перцем.
- Викладіть форшмак на шматочки чорного хліба. Їх можна обсмажити на олії до хрумкої скоринки.
Святкова закуска з оселедця готова. Смачного!
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