Новорічна закуска: готуємо справжній форшмак з яблуком та оселедцем

На новорічному столі окрім традиційних салатів повинні бути закуски. Ми підготували для вас рецепт справжнього форшмаку з оселедцем та яблуком.

Існує безліч варіантів форшмаку: з консервованою рибою, з яблуком та без нього, з оселедцем та навіть з тунця. Проте, найсмачніший та улюблений рецепт мільйонів – з оселедцем та яблуком. Врахуйте, що за класичним рецептом до салату не входить майонез, а вершкове масло.

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Рецепт форшмаку з яблуком

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: на 6 порцій

– 100 грамів вершкового масла;– 2 філе оселедця;– 1 кисле яблуко;– ½ ріпчастої цибулі;– 3 – 4 відварених курячих яйця;– чорний мелений перець.

Приготування:

Наріжте цибулю дрібними кубиками та залийте окропом. Залишіть її на кілька хвилин, щоб позбутися гіркоти.

Оселедець та відварені яйця наріжте дрібними кубиками.

Яблуко почистіть від шкірки та зернят, натріть м'якоть на дрібній тертці.

Зцідіть воду з цибулі та з'єднайте з рештою інгредієнтів.

М'яке вершкове масло змішайте з салатом та перемішайте.

Присмачте салат чорним меленим перцем.

Викладіть форшмак на шматочки чорного хліба. Їх можна обсмажити на олії до хрумкої скоринки.

Святкова закуска з оселедця готова. Смачного!

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