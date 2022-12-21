Новорічні салати: рецепти без світла за 15 хвилин

Щодня в Україні вимикають світло на аварійні та стабілізаційні роботи. Попереду багато святкувань: від Різдва до Нового року і накрити стіл для рідних та близьких чимось та потрібно.

Щоб полегшити вам вибір до страв до святкового столу, 24 канал дібрав цікаву та смачну добірку салатів, які ви приготуєте без світла.

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До вибору святкові салати з куркою (копченою чи сувід), слабосоленою рибою, овочами та фруктами. Оскільки всі вони складаються вже з готових продуктів, час на їхнє приготування мінімальний: від 10 – 20 хвилин.

Ми впевнені, що кожен з вас знайде саме той, який ідеально підійде до столу, або й усі.

Салат з куркою та корейською морквою шарами

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6



Салат з куркою та корейською морквою шарами / Фото Yummy temple

Інгредієнти:– 1 копчене куряче філе;– 150 грамів сиру моцарела;– 100 грамів корейської моркви;– 5 штук курячих яєць;– майонез.

Приготування:

Копчене куряче філе, або сувід, нарізаємо на довільні шматочки.

Відварені яйця очищаємо від шкарлупи та відділяємо жовток від білка.

Натираємо сир та білок на тертці. Жовток перетираємо виделкою.

Викладаємо все шарами чергуючи начинку з майонезом: курка, корейська морква, яєчний білок, жовток. Знімаємо форму та подаємо на стіл.

Смачного!

Салат з курки та апельсинів

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6



Салат шарами з курки та апельсинів / Фото ютуб

– 250 грамів пекінської капусти;– 2 зубчики часнику;– 200 грамів копченої курки;– 3 відварені курячі яйця;– 150 грамів твердого сиру;– 2 апельсини;– 200 грамів майонезу.

Приготування:

Нарізаємо пекінську капусту та подрібнюємо ножем. Змішуємо з майонезом та вичавленим часником.

Окремо розбираємо курячу ніжку, відділяємо м'ясо від кісток та подрібнюємо. Змішуємо з майонезом.Очищаємо яйця від шкарлупи, натираємо та тертці та змішуємо зі спеціями та майонезом.

Натираємо твердий сир на грубій тертці та змішуємо з майонезом.

Через формувальне кільце викладаємо салат шарами: пекінська капуста, курочка, яйця, твердий сир. Зверху викладаємо нарізані та апельсини.

Смачного!

Салат зі слабосоленою рибою та авокадо

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 6



Салат з лососем та авокадо / Фото The devil wears salad

– 80 грамів слабосоленої риби (лосось, тунець, форель);– рукола;– 100 грамів чері;– авокадо;– козячий сир шевре, або звичайний вершковий;– оливкова олія;– лимонний сік;– бальзамічний крем-оцет.

Приготування:

На плоску круглу тарілку викладаємо листя руколи, поливаємо його олією.

Авокадо розрізаємо навпіл, видаляємо кісточку та відділяємо від шкірки. Нарізаємо його скибочками та викладаємо хаотично на салат. Збризніть його лимонним соком, аби не потемнів.

Нарізаємо рибу шматочками, або купуємо одразу нарізану. Викладаємо на салат, разом із козячим чи вершковим сиром. Також гарно буде смакувати блакитний з пліснявою.

Додаємо розрізані навпіл чері та поливаємо все бальзамічним крем-оцтом.

Смачного!