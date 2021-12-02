Новорічний десерт за 5 хвилин без випікання: рецепт на основі йогурту

2 грудня 2021 , 17:55
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Джерело:

ютуб Здоровий і смачний

Якщо стояти на кухні і випікати годинами солодке – це ваше улюблене заняття, ми пропонуємо приготувати швидкий торт за 5 хвилин без духовки. До речі, він чудово підійде до святкового столу!

Цей святковий торт можна віднести до лінивих, адже його не потрібно випікати. Також у його склад не входить згущене молоко, він без желатину та борошна!

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За структурою торт легкий та повітряний, за бажанням ви можете зменшити кількість цукрової пудри, щоб зробити його низькокалорійним.

Рецепт швидкого торта

  • Час: 15 – 20 хвилин
  • Порції: 8


Торт за 5 хвилин / Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 150 грамів печива;
 – 60 грамів вершкового масла;
 – 2 сирих яйця;
 – 60 грамів кукурудзяного крохмалю;
 – 500 мілілітрів вишневого йогурту;
 – 300 грамів вершкового сиру;
 – 150 грамів цукрової пудри;
 – 50 мілілітрів жирних вершків;
 – горіхи;
 – шоколад.

Приготування:

  1. Змішайте яйця та цукрову пудру (100 грамів) в глибокому посуді.
  1. Додайте крохмаль, йогурт та перемішайте.
  1. Відправте все в каструлю та доведіть до кипіння. Не забувайте помішувати масу вінчиком. 
  1. Коли маса загусне перелийте її в посуд, охолодіть.
  1. Вкрийте борти круглої форми для торта ацетатною плівкою.
  1. Подрібніть печиво блендером в крихту.
  1. Додайте розтоплене вершкове масло та перемішайте.
  1. Влийте 1 столову ложку молока та знову перемішайте.
  1. Сформуйте з печива корж за допомогою склянки.
  1. До вишневого заварного крему додайте 150 грамів вершкового сиру та збийте все блендером або міксером.
  1. Окремо збийте вершковий сир, що залишився разом з вершками та цукровою пудрою.
  1. Вилийте половину вишневого крему на корж, розрівняйте. Далі викладіть половину сирного крему.
  1. Знову вишневий крем та розрівняйте лопаткою поверхню торта.
  1. За допомогою кондитерського шприца з насадкою викладіть решту сирного крему.
  1. Задекоруйте торт горішками та тертим шоколадом. Смачного!

Відеорецепт приготування новорічного торта за 5 хвилин:

 

Автор: Богданна Рибак