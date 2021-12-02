Новорічний десерт за 5 хвилин без випікання: рецепт на основі йогурту

Якщо стояти на кухні і випікати годинами солодке – це ваше улюблене заняття, ми пропонуємо приготувати швидкий торт за 5 хвилин без духовки. До речі, він чудово підійде до святкового столу!

Цей святковий торт можна віднести до лінивих, адже його не потрібно випікати. Також у його склад не входить згущене молоко, він без желатину та борошна!

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За структурою торт легкий та повітряний, за бажанням ви можете зменшити кількість цукрової пудри, щоб зробити його низькокалорійним.

Рецепт швидкого торта

Час: 15 – 20 хвилин

15 – 20 хвилин Порції: 8



Торт за 5 хвилин / Скріншот з відео

– 150 грамів печива;– 60 грамів вершкового масла;– 2 сирих яйця;– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;– 500 мілілітрів вишневого йогурту;– 300 грамів вершкового сиру;– 150 грамів цукрової пудри;– 50 мілілітрів жирних вершків;– горіхи;– шоколад.

Приготування:

Змішайте яйця та цукрову пудру (100 грамів) в глибокому посуді.

Додайте крохмаль, йогурт та перемішайте.

Відправте все в каструлю та доведіть до кипіння. Не забувайте помішувати масу вінчиком.

Коли маса загусне перелийте її в посуд, охолодіть.

Вкрийте борти круглої форми для торта ацетатною плівкою.

Подрібніть печиво блендером в крихту.

Додайте розтоплене вершкове масло та перемішайте.

Влийте 1 столову ложку молока та знову перемішайте.

Сформуйте з печива корж за допомогою склянки.

До вишневого заварного крему додайте 150 грамів вершкового сиру та збийте все блендером або міксером.

Окремо збийте вершковий сир, що залишився разом з вершками та цукровою пудрою.

Вилийте половину вишневого крему на корж, розрівняйте. Далі викладіть половину сирного крему.

Знову вишневий крем та розрівняйте лопаткою поверхню торта.

За допомогою кондитерського шприца з насадкою викладіть решту сирного крему.

Задекоруйте торт горішками та тертим шоколадом. Смачного!

Відеорецепт приготування новорічного торта за 5 хвилин: