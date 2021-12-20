Новорічний десерт за хвилину: рецепт з мандаринами та шоколадом без випікання
20 грудня 2021 , 18:30Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
До Нового року залишилися лічені дні, настав час планувати святкове меню. Ми підготували для вас рецепт швидкого десерту без випікання, який ви приготуєте за кілька хвилин.
Цей рецепт шоколадного десерту складається всього з чотирьох інгредієнтів, а ще він без яєць, без борошна та без випікання. Якщо ви шукаєте легкий і корисний десерт, спробуйте приготувати його вдома.
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Рецепт новорічного десерту з мандаринами
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6
Скріншот з відео Здоровий та смачний
– 150 грамів білого шоколаду;
– 120 мілілітрів жирних вершків;
– 200 мілілітрів густого йогурту;
– 2 – 3 мандарини.
Приготування:
- Наріжте шоколад кубиками та відправте в сотейник разом з вершками. Нагрійте масу до однорідної консистенції.
Скріншот з відео Здоровий та смачний
- Зніміть з плити та влийте йогурт. Ретельно перемішайте все та трішки охолодіть.
Скріншот з відео Здоровий та смачний
- Почистьте мандарини від шкірки та видаліть кісточки. Розділіть на шматочки.
- Викладіть мандарини в піали та полийте шоколадним крем.
Скріншот з відео Здоровий та смачний
- Відправте десерт в холодильник на 30 хвилин, щоб він загус.
- Подавайте новорічний десерт без випікання до столу охолодженим. Смачного!
Відеорецепт приготування новорічного десерту з мандаринами: