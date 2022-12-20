Новорічний салат без світла: рецепт з куркою та апельсинами

20 грудня 2022, 14:37
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Джерело:

Інстаграм Таті Чуднова

Вся Україна вимикається по графіку. У когось світло є понад 8 годин, а у когось його немає взагалі через аварійні і стабілізаційні роботи.

Незвичайний салат на Новорічний стіл, але дуже практичний. Його можна приготувати повністю без світла, свічка у темну пору таки знадобиться.

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Щодо смаку страви, він просто бездоганний. Поєднання копченої курки (або сувід) з соковитими апельсинами та хрумкою пекінською капустою зведе з розуму ваших гостів з першої ложки.

Рецепт салату з курки та апельсинів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 250 грамів пекінської капусти;
 – 2 зубчики часнику;
 – 200 грамів копченої курки;
 – 3 відварені курячі яйця;
 – 150 грамів твердого сиру;
 – 2 апельсини;
 – 200 грамів майонезу.

Приготування:

  • Нарізаємо пекінську капусту та подрібнюємо ножем. Змішуємо з майонезом та вичавленим часником.
  • Окремо розбираємо курячу ніжку, відділяємо м'ясо від кісток та подрібнюємо. Змішуємо з майонезом.

  • Очищаємо яйця від шкарлупи, натираємо та тертці та змішуємо зі спеціями та майонезом.
  • Натираємо твердий сир на грубій тертці та змішуємо з майонезом.
  • Через формувальне кільце викладаємо салат шарами: пекінська капуста, курочка, яйця, твердий сир. Зверху викладаємо нарізані та апельсини.

Нехай смакує!

 

Автор: Богданна Рибак