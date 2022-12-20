Новорічний салат без світла: рецепт з куркою та апельсинами
20 грудня 2022, 14:37Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Таті Чуднова
Вся Україна вимикається по графіку. У когось світло є понад 8 годин, а у когось його немає взагалі через аварійні і стабілізаційні роботи.
Незвичайний салат на Новорічний стіл, але дуже практичний. Його можна приготувати повністю без світла, свічка у темну пору таки знадобиться.
Читайте також Курячі нагетси – страва не лише для буднів, а й для свята: прості рецепти на Новий рік
Щодо смаку страви, він просто бездоганний. Поєднання копченої курки (або сувід) з соковитими апельсинами та хрумкою пекінською капустою зведе з розуму ваших гостів з першої ложки.
Рецепт салату з курки та апельсинів
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 250 грамів пекінської капусти;
– 2 зубчики часнику;
– 200 грамів копченої курки;
– 3 відварені курячі яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 апельсини;
– 200 грамів майонезу.
Приготування:
- Нарізаємо пекінську капусту та подрібнюємо ножем. Змішуємо з майонезом та вичавленим часником.
- Окремо розбираємо курячу ніжку, відділяємо м'ясо від кісток та подрібнюємо. Змішуємо з майонезом.
- Очищаємо яйця від шкарлупи, натираємо та тертці та змішуємо зі спеціями та майонезом.
- Натираємо твердий сир на грубій тертці та змішуємо з майонезом.
- Через формувальне кільце викладаємо салат шарами: пекінська капуста, курочка, яйця, твердий сир. Зверху викладаємо нарізані та апельсини.
Нехай смакує!