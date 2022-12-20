Новорічний салат без світла: рецепт з куркою та апельсинами

Вся Україна вимикається по графіку. У когось світло є понад 8 годин, а у когось його немає взагалі через аварійні і стабілізаційні роботи.

Незвичайний салат на Новорічний стіл, але дуже практичний. Його можна приготувати повністю без світла, свічка у темну пору таки знадобиться.

Читайте також Курячі нагетси – страва не лише для буднів, а й для свята: прості рецепти на Новий рік

Щодо смаку страви, він просто бездоганний. Поєднання копченої курки (або сувід) з соковитими апельсинами та хрумкою пекінською капустою зведе з розуму ваших гостів з першої ложки.

Рецепт салату з курки та апельсинів

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 6

– 250 грамів пекінської капусти;– 2 зубчики часнику;– 200 грамів копченої курки;– 3 відварені курячі яйця;– 150 грамів твердого сиру;– 2 апельсини;– 200 грамів майонезу.

Приготування:

Нарізаємо пекінську капусту та подрібнюємо ножем. Змішуємо з майонезом та вичавленим часником.

Окремо розбираємо курячу ніжку, відділяємо м'ясо від кісток та подрібнюємо. Змішуємо з майонезом.

Очищаємо яйця від шкарлупи, натираємо та тертці та змішуємо зі спеціями та майонезом.

Натираємо твердий сир на грубій тертці та змішуємо з майонезом.

Через формувальне кільце викладаємо салат шарами: пекінська капуста, курочка, яйця, твердий сир. Зверху викладаємо нарізані та апельсини.

Нехай смакує!