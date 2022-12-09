Новорічний салат до столу за 5 хвилин
9 грудня 2022, 08:55Читать новость на русском
Коли не завжди є достатньо часу на приготування складних ресторанних страв, оберіть рецепт цього салату і він буде на столі вже за лічені хвилини.
Яскравий легкий салат з моцарели, чері, маслин та зелені стане відмінним варіантом не тільки до святкового столу, а й буденного. Оскільки для цієї страви не потрібно використовувати електрику, рецепт також згодиться під час віялових вимкнень світла.
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Обирайте улюблену свіжу зелень: шпинат, руколу, мікс салатів та щоразу подавайте до столу вже зовсім інший смак страви.
Рецепт салату з овочів та моцарели
- Час: 10 – 15 хвилин
- Порції: 2
– упаковка салату;
– 10 – 15 маслин;
– 7 – 8 міні моцарелок;
– 7 – 8 помідорів чері;
– 50 – 100 грамів слабосолоної риби;
– половина апельсина;
– половина авокадо (за бажанням).
Для заправки:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– половина чайної ложки французької гірчиці;
– 1 чайна ложка соєвого соусу;
– 1 чайна ложка гранатового соусу;
– 1 чайна ложка соусу теріякі;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Додатково:
– насіння кунжуту.
Приготування:
- На круглі широкій тарілці викладіть колом листя салату.
- Зверху маслини, маленькі кульки моцарели, шматочки риби.
- Апельсин почистіть від шкірки, виріжте філе та викладіть на салат. Також можна додати нарізаний тоненькими скибками авокадо.
- Для заправки змішайте всі інгредієнти та перемішайте. Полийте салат та посипте насінням кунжуту.
Смачного!