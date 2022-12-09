Новорічний салат до столу за 5 хвилин

9 грудня 2022, 08:55
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Коли не завжди є достатньо часу на приготування складних ресторанних страв, оберіть рецепт цього салату і він буде на столі вже за лічені хвилини.

Яскравий легкий салат з моцарели, чері, маслин та зелені стане відмінним варіантом не тільки до святкового столу, а й буденного. Оскільки для цієї страви не потрібно використовувати електрику, рецепт також згодиться під час віялових вимкнень світла.

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Обирайте улюблену свіжу зелень: шпинат, руколу, мікс салатів та щоразу подавайте до столу вже зовсім інший смак страви.

Рецепт салату з овочів та моцарели

  • Час: 10 – 15 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – упаковка салату;
 – 10 – 15 маслин;
 – 7 – 8 міні моцарелок;
 – 7 – 8 помідорів чері;
 – 50 – 100 грамів слабосолоної риби;
 – половина апельсина;
 – половина авокадо (за бажанням).
Для заправки:
 – 2 столові ложки оливкової олії;
 – половина чайної ложки французької гірчиці;
 – 1 чайна ложка соєвого соусу;
 – 1 чайна ложка гранатового соусу;
 – 1 чайна ложка соусу теріякі;
 – 1 чайна ложка лимонного соку.
Додатково:
 – насіння кунжуту.

Приготування:

  • На круглі широкій тарілці викладіть колом листя салату.
  • Зверху маслини, маленькі кульки моцарели, шматочки риби.
  • Апельсин почистіть від шкірки, виріжте філе та викладіть на салат. Також можна додати нарізаний тоненькими скибками авокадо.
  • Для заправки змішайте всі інгредієнти та перемішайте. Полийте салат та посипте насінням кунжуту.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак