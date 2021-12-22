Новорічний шоколадний торт за 15 хвилин: рецепт без випікання
22 грудня 2021 , 16:58Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
Щоб приготувати смачний торт до святкового столу не обов'язкового годинами стояти на кухні. Ми підготували для вас солодкий десерт без випікання, який ви приготуєте за 15 хвилин.
Рецепт новорічного десерту зі згущеним молоком
- Час: 15 хвилин (1 – 2 години на охолодження)
- Порції: 6
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Скріншот з відео Здоровий і смачний
– 160 грамів печива;
– 70 грамів вершкового масла;
– 90 грамів шоколаду;
– 200 грамів вершкового сиру;
– 30 грамів цукрової пудри;
– 5 грамів агар-агару;
– 200 мілілітрів жирних вершків;
– 20 грамів згущеного молока.
Приготування:
- Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.
- Розтопіть масло та влийте до крихти, перемішайте.
- У круглій формі діаметром 18 сантиметрів сформуйте корж.
- У 120 грамах вершків розчиніть агар, влийте до шоколаду та відправте все на парову баню.
- Решту вершків змішайте зі згущеним молоком та збийте до стійких піків.
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Змішайте сир з цукровою пудрою, влийте рідкий шоколад та сік лимона. Готову масу викладіть на торт та охолодіть в холодильнику протягом години.
- Відсадіть на торт збиті вершки.
- Смачний та легкий у приготуванні торт без випікання готовий. Смачного!
Відеорецепт приготування торта без випікання: