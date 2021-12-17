Новорічний торт за 15 хвилин: рецепт зі згущеним молоком
17 грудня 2021 , 14:05Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
Неймовірний рецепт смачного торта без випікання з вареного згущеного молока та вершкового сиру. Вам сподобається, ми обіцяємо!
До нового року залишилися лічені дні, а у вас ще не має перевіреного рецепта для святкового торта? Ми підготували для вас смачний та швидкий новорічний торт без випікання. До складу торта входять прості інгредієнти, а його основа – це вершковий сир та згущене молоко.
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Рецепт новорічного торта без випікання
- Час: 15 хвилин (2 – 3 години на загущення торта)
- Порції: 6 – 8
Скріншот з відео
– 200 грамів печива;
– 80 грамів вершкового масла;
– 100 грамів молока;
– 10 грамів агар-агару;
– 400 грамів вершкового сиру;
– 150 грамів вареного згущеного молока;
– 100 грамів білого шоколаду;
– 20 мілілітрів жирних вершків (до шоколаду);
– 200 мілілітрів жирних вершків.
Приготування:
- Підготуйте круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Вкрийте борти ацетатною стрічкою або шаром харчової плівки.
- Подрібніть печиво блендером в крихту. Влийте розтоплене масло та перемішайте.
- Викладіть масу у форму та сформуйте дно.
Скріншот з відео
- У глибокому посуді збийте міксером вершковий сир, вершки та варене згущене молоко.
- Окремо змішайте молоко та агар, доведіть до кипіння та варіть 2 – 3 хвилини.
- Влийте молочну рідину до крему, знову збийте міксером до однорідності.
- Вилийте крем на корж та розрівняйте.
- На паровій бані розтопіть шоколад та вершки, перемішайте до однорідної маси.
- Вилийте шоколадний ганаш на торт та розрівняйте.
Скріншот з відео
- Відправте торт на 2 – 3 години в холодильник.
Скріншот з відео
- Зніміть форму, ацетатну стрічку та розріжте торт на порційні шматочки.
Смачного!
Відеорецепт приготування торта зі згущеним молоком без випікання: