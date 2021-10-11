Обід за 15 хвилин: рецепт крем-супу із зеленого горошку
11 жовтня 2021 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Якщо ми скажемо, що можна приготувати смачний і ситний обід за 15 хвилин – ви нам повірите? Авжеж! Крем-суп із зеленого горошку готується за лічені хвилини, а рецептом цієї страви поділилася українська блогерка Яна Станішевська.
Обов'язково подайте крем-суп до столу з хрумкими грінками або сухариками. Додатково можна полити його вершками та додати мікрозелені.
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Рецепт крем-супу із зеленого горошку
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Крем-суп / Фото Яни Станішевської
– 500 г зеленого горошку;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– 300 мл бульйону;
– 20 г вершкового масла;
– 100 мл вершків;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Розігрійте сотейник з вершковим маслом.
- Дрібно наріжте цибулю та часник та пасеруйте на маслі до золотистої скоринки.
- Висипте горошок та залийте бульйоном. Доведіть все до кипіння та варіть 2 – 3 хвилини.
- Подрібніть суп блендером в пюре.
- Влийте до супу вершки, посоліть та поперчіть.
- Знову доведіть крем-суп до кипіння.
- Готовий крем-суп із зеленого горошку подавайте до столу гарячим. Смачного!