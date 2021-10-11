Обід за 15 хвилин: рецепт крем-супу із зеленого горошку

11 жовтня 2021 , 20:15
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Якщо ми скажемо, що можна приготувати смачний і ситний обід за 15 хвилин – ви нам повірите? Авжеж! Крем-суп із зеленого горошку готується за лічені хвилини, а рецептом цієї страви поділилася українська блогерка Яна Станішевська.

Обов'язково подайте крем-суп до столу з хрумкими грінками або сухариками. Додатково можна полити його вершками та додати мікрозелені.

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Рецепт крем-супу із зеленого горошку

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2


Крем-суп / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти: 
 – 500 г зеленого горошку;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – 1 зубчик часнику;
 – 300 мл бульйону;
 – 20 г вершкового масла;
 – 100 мл вершків;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Розігрійте сотейник з вершковим маслом. 
  1. Дрібно наріжте цибулю та часник та пасеруйте на маслі до золотистої скоринки.
  1. Висипте горошок та залийте бульйоном. Доведіть все до кипіння та варіть 2 – 3 хвилини.
  1. Подрібніть суп блендером в пюре.
  1. Влийте до супу вершки, посоліть та поперчіть.
  1. Знову доведіть крем-суп до кипіння.
  1. Готовий крем-суп із зеленого горошку подавайте до столу гарячим. Смачного!
Автор: Богданна Рибак