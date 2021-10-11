Обід за 15 хвилин: рецепт крем-супу із зеленого горошку

20:15

Якщо ми скажемо, що можна приготувати смачний і ситний обід за 15 хвилин – ви нам повірите? Авжеж! Крем-суп із зеленого горошку готується за лічені хвилини, а рецептом цієї страви поділилася українська блогерка Яна Станішевська.