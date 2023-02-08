Поживний обід за 15 хвилин – рецепт зі спагеті з авокадо
8 лютого 2023, 12:05Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Не завжди є вдосталь часу на приготування обіду, але на цей рецепт потрібно всього 15 хвилин.
Спагеті з соусом з авокадо – ідеальний варіант страви для двох. Якщо обрати макарони з цільнозернових сортів пшениці, така страва буде ще й поживною та не зашкодить фігурі.
Читайте також Котлети з грибами чи фрикадельки з овочами: страви з курячого фаршу, які посмакують кожному
Поєднання авокадо, шпинату та чері стане для вас кулінарним відкриттям, адже ці продукти відмінно доповнюють смаки один одного. Якщо немає спагеті – обирайте будь-який інший сорт макаронів: фузілі, локшину, спіральки. Смак від цього гіршим не стане.
Рецепт спагеті з соусом з авокадо
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– 150 грамів спагеті;
– 1 авокадо;
– жменька шпинату;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– сіль, перець, цедра лимона;
– жменька томатів чері.
Приготування:
- Спагеті відварюємо у підсоленій воді 7 хвилин, або як вказано на упаковці.
- Для соусу: м'якоть авокадо, шпинат, олію, сіль, перець, сік та цедру лимона пробиваємо блендером до однорідної консистенції (густоту можна регулювати водою, у якій вариться паста).
- Томати розрізаємо навпіл і розігріваємо на сковорідці. Додаємо готову пасту, зелений соус і, перемішуючи, прогріваємо на вогні декілька хвилин.
- Подаємо страву до столу гарячою.
Смачного!