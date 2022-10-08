Їдять навіть діти: готуємо повноцінний обід з курячої печінки і поленти
8 жовтня 2022 , 11:17Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом смачного та повноцінного обіду, який залюбки їдять навіть найвибагливіші – діти.
Щоб ситно та смачно нагодувати рідних, скористайтеся рецептом Володимира Ярославського. Він пропонує почастувати сім'ю кашею полентою з двох круп, а на основне подати курячу печінку з овочами.
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Рецепт поленти зі смаженою печінкою
- Час: 1 година
- Порції: 2
– 300 грамів очищеної курячої печінки;
– 200 грамів ріпчастої цибулі;
– 180 – 150 грамів моркви;
– 50 грамів стебла селери;
– 30 – 40 грамів білого вина;
– сіль;
– перець чорний та духмяний;
– 50 грамів вершкового масла;
– свіжа шавлія;
– тим’ян;
– часник.
Приготування:
- Овочі наріжте середнім кубиком, обсмажте спочатку моркву, потім додайте цибулю. Далі обсмажуйте селеру і під кінець часник.
- Додайте курячу печінку просто зверху, дайте їх трішеки полежати – підсмажитись. Тоді влийте біле вино, накрийте кришкою і тушкуйте періодично помішуючи на маленькому вогні 20 хвилин.
- Присмачте все сіллю, додайте шавлію і перець до смаку. Тушкуйте овочі та печінку ще 5 хвилин без кришки. Додайте вершкове масло і ним "затягніть" соус.
Окремо готуємо поленту Таранья. Для неї нам потрібно:Інгредієнти:
– 50/50 кукурудзяна крупа і гречана (70 грамів крупи);
– 340 грамів молока;
– сіль;
– 15 грамів вершкового масла;
– 20 грамів сиру пармезан.
Приготування:
- Гречану кашу трішки подрібніть в блендері.
- Молоко доведіть до кипіння. Постійно помішуючи додайте крупу.
- Проваріть все на малому вогні 12 – 15 хвилин. Крупа буде трішки ще альденте. Додайте вершкове масло та зніміть кашу з вогню.
- Вмішайте в неї пармезан та подавайте до столу з печінкою.
Смачного!