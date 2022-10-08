Їдять навіть діти: готуємо повноцінний обід з курячої печінки і поленти

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом смачного та повноцінного обіду, який залюбки їдять навіть найвибагливіші – діти.

Щоб ситно та смачно нагодувати рідних, скористайтеся рецептом Володимира Ярославського. Він пропонує почастувати сім'ю кашею полентою з двох круп, а на основне подати курячу печінку з овочами.

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Рецепт поленти зі смаженою печінкою

Час: 1 година

1 година Порції: 2

– 300 грамів очищеної курячої печінки;– 200 грамів ріпчастої цибулі;– 180 – 150 грамів моркви;– 50 грамів стебла селери;– 30 – 40 грамів білого вина;– сіль;– перець чорний та духмяний;– 50 грамів вершкового масла;– свіжа шавлія;– тим’ян;– часник.

Приготування:

Овочі наріжте середнім кубиком, обсмажте спочатку моркву, потім додайте цибулю. Далі обсмажуйте селеру і під кінець часник.

Додайте курячу печінку просто зверху, дайте їх трішеки полежати – підсмажитись. Тоді влийте біле вино, накрийте кришкою і тушкуйте періодично помішуючи на маленькому вогні 20 хвилин.

Присмачте все сіллю, додайте шавлію і перець до смаку. Тушкуйте овочі та печінку ще 5 хвилин без кришки. Додайте вершкове масло і ним "затягніть" соус.

Окремо готуємо поленту Таранья. Для неї нам потрібно:

– 50/50 кукурудзяна крупа і гречана (70 грамів крупи);– 340 грамів молока;– сіль;– 15 грамів вершкового масла;– 20 грамів сиру пармезан.

Приготування:

Гречану кашу трішки подрібніть в блендері.

Молоко доведіть до кипіння. Постійно помішуючи додайте крупу.

Проваріть все на малому вогні 12 – 15 хвилин. Крупа буде трішки ще альденте. Додайте вершкове масло та зніміть кашу з вогню.

Вмішайте в неї пармезан та подавайте до столу з печінкою.

Смачного!