Обов'язково збережіть цей рецепт: простий весняний салат з молодої капусти й редиски

Весна – пора корисних салатів. Спробуйте приготувати цей з хрусткою молодою капустою та огірками.

Компанію їм складе соковита редиска. Радимо готувати цей салат на один раз – він погано зберігається у холодильнику саме через соковитість овочів.

Буде смачно "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами

Салат з молодої капусти й редиски

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

– 1 молода капустина;– 2 томати;– 2 свіжі огірки;– зелена цибуля, петрушка до смаку;– 4 редиски;– 4 столові ложки грецького йогурту;– 1 чайна ложка винного оцту;– сіль до смаку.



Редиска – найвесняніший овоч / Фото Unsplash

Приготування:

Дрібно наріжте капусту, петрушку та зелену цибулю. Огірки, помідори та редиску добре промийте. Наріжте овочі соломкою. Змішайте усі інгредієнти в глибокій мисці. Додайте сіль, грецький йогурт та винний оцет. Добре перемішайте та одразу подавайте до столу.