Обов'язково збережіть цей рецепт: простий весняний салат з молодої капусти й редиски
14 березня 2024, 01:17Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Весна – пора корисних салатів. Спробуйте приготувати цей з хрусткою молодою капустою та огірками.
Компанію їм складе соковита редиска. Радимо готувати цей салат на один раз – він погано зберігається у холодильнику саме через соковитість овочів.
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Салат з молодої капусти й редиски
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
– 1 молода капустина;
– 2 томати;
– 2 свіжі огірки;
– зелена цибуля, петрушка до смаку;
– 4 редиски;
– 4 столові ложки грецького йогурту;
– 1 чайна ложка винного оцту;
– сіль до смаку.
Редиска – найвесняніший овоч / Фото Unsplash
Приготування:
- Дрібно наріжте капусту, петрушку та зелену цибулю.
- Огірки, помідори та редиску добре промийте. Наріжте овочі соломкою.
- Змішайте усі інгредієнти в глибокій мисці.
- Додайте сіль, грецький йогурт та винний оцет. Добре перемішайте та одразу подавайте до столу.