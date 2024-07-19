Один з найбільших популярних рецептів: огірки з часником на зиму

Огірки з часником – це смачна та ароматна закуска, яка порадує вас своєю хрусткістю та насиченим смаком у холодні місяці. Весь секрет – у маринаді!

Простий і доступний рецепт прекрасний тим, що з ним впорається навіть цілковитий новачок. Такі огірочки стануть чудовим доповненням до будь-якого столу.

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Огірки з часником на зиму

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 4 кілограми огірків;– 1 склянка цукру;– 2 столові ложки солі;– 1 склянка рослинної олії;– 1 склянка оцту;– 2 головки часнику;– зелень петрушки;– 1 – 2 чайні ложки меленого чорного перцю.

Приготування:

Огірки ретельно промийте від пилу та бруду в проточній воді. Замочіть їх у великій тарі з прохолодною водою приблизно на одну годину. Потім викладіть на паперові рушники, щоб увібралася зайва волога. Відріжте кінчики та розріжте кожен огірок на четвертинки. Часник очистьте від лушпиння та пропустіть через прес. Зелень петрушки промийте у проточній воді, викладіть на рушник, щоб зайва рідина стекла. Потім подрібніть її ножем. Викладіть нарізані огірки у велику каструлю, додайте цукор, сіль, чорний мелений перець, часник, петрушку та рослинну олію. Ретельно перемішайте та залиште на 3 – 4 години. Потім додайте оцет і знову перемішайте. Тим часом помийте банки з харчовою содою або рідким миючим засобом, витріть їх насухо. Викладіть суміш у підготовлені банки, утрамбуйте та залийте соком, який пустили огірки за цей час, накрийте кришками. Поставте на плиту велику каструлю, на дно якої покладіть марлю або рушник. Викладіть у неї банки з огірками, залийте їх водою. Стерилізуйте приблизно 20 – 25 хвилин після закипання води. Потім акуратно дістаньте, герметично закрийте кришками та переверніть догори дном. Укутайте на добу теплою ковдрою або пледом, а потім приберіть у прохолодне місце до зими.