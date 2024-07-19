Один з найбільших популярних рецептів: огірки з часником на зиму
19 липня 2024, 16:56Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм mykitchen.in.ua
Огірки з часником – це смачна та ароматна закуска, яка порадує вас своєю хрусткістю та насиченим смаком у холодні місяці. Весь секрет – у маринаді!
Простий і доступний рецепт прекрасний тим, що з ним впорається навіть цілковитий новачок. Такі огірочки стануть чудовим доповненням до будь-якого столу.
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Огірки з часником на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 4 кілограми огірків;
– 1 склянка цукру;
– 2 столові ложки солі;
– 1 склянка рослинної олії;
– 1 склянка оцту;
– 2 головки часнику;
– зелень петрушки;
– 1 – 2 чайні ложки меленого чорного перцю.
Приготування:
- Огірки ретельно промийте від пилу та бруду в проточній воді. Замочіть їх у великій тарі з прохолодною водою приблизно на одну годину.
- Потім викладіть на паперові рушники, щоб увібралася зайва волога.
- Відріжте кінчики та розріжте кожен огірок на четвертинки.
- Часник очистьте від лушпиння та пропустіть через прес.
- Зелень петрушки промийте у проточній воді, викладіть на рушник, щоб зайва рідина стекла.
- Потім подрібніть її ножем.
- Викладіть нарізані огірки у велику каструлю, додайте цукор, сіль, чорний мелений перець, часник, петрушку та рослинну олію. Ретельно перемішайте та залиште на 3 – 4 години.
- Потім додайте оцет і знову перемішайте.
- Тим часом помийте банки з харчовою содою або рідким миючим засобом, витріть їх насухо.
- Викладіть суміш у підготовлені банки, утрамбуйте та залийте соком, який пустили огірки за цей час, накрийте кришками.
- Поставте на плиту велику каструлю, на дно якої покладіть марлю або рушник.
- Викладіть у неї банки з огірками, залийте їх водою. Стерилізуйте приблизно 20 – 25 хвилин після закипання води. Потім акуратно дістаньте, герметично закрийте кришками та переверніть догори дном.
- Укутайте на добу теплою ковдрою або пледом, а потім приберіть у прохолодне місце до зими.