Хрумтіть із задоволенням: рецепт огірків по-королівськи на зиму

Must have кожної порядної господині – приготувати кілька баночок хрумких огірочків на зиму. Якщо ви будете консервувати огірки вперше, цей рецепт чудово підійде. Адже вам не потрібно довго стояти на кухні й використовувати складні техніки.

Огірки по-королівськи або його ще називають – салат "Зимовий король", не тільки смачний, а й корисний. Для приготування огірочків на зиму вам потрібні звичайні продукти, а решту за вас зробить консервація.

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Подавай огірки по-королівський до плову, картоплі з м'ясом або зваріть солянку чи розсольник. Також ними смачно просто похрумтіти під фільм.

Рецепт огірків по-королівськи

Час: 8 – 10 годин

8 – 10 годин Порції: 5 – 6



Салат з огірків на зиму / Фото Гурман

Ретельно миємо огірки під проточною водою. Перекладіть їх в глибоку миску та залийте чистою водою. Залишіть огірки у воді на 60 хвилин. Почистіть цибулю від лушпиння, змийте водою. Помийте та просушіть зелень. Наріжте огірки кільцями, цибулю – півкільцями. Кріп дрібно нарубайте ножем. Перекладіть нарізані овочі у велику миску, додайте цукор, сіль. Перемішайте чистою дерев'яною ложкою і залишіть при кімнатній температурі приблизно на 40 хвилин, щоб вони пустили сік. Простерилізуйте банки та кришки. Відправте овочі у велику емульовану каструлю та влийте оцет. Додайте дрібно нарізаний кріп, зерна гірчиці та чорний перець горошком. Відправте все на вогонь та перемішайте. Доведіть до кипіння на середньому вогні, зачекайте, поки огірки змінять свій колір з яскравого на більш тьмяний. Розкладіть заготовку по банках та влийте маринад так, щоб він повністю вкрив овочі. Закрийте банки кришками, переверніть верх дном та накрийте теплим рушником. Залишіть огірки охолоджуватися при кімнатній температурі. Охолоджені огірки по-королівськи відправте зберігатися у прохолодне місце. Смачного!

– 5 кг огірків;– 1 кг ріпчастої цибулі;– 300 г кропу;– 100 мл 9% столового оцту;– 5 ст. л. цукру;– 2 ст. л. солі;– перець чорний горошком;– гірчичні зерна.