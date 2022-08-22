Смак Кореї на вашому столі: готуємо огірковий кімчі

22 серпня 2022 , 10:32
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Джерело:

Кukbuk

Огірковий кімчі – чудовий спосіб трішки поекспериментувати. Це хрустка, легка і ароматна страва, просто ідеальна для цього літа!

Кімчі є невіддільною частиною корейської кухні, його вживають майже в кожному прийомі їжі. Цю гостру овочеву страву готують переважно з ферментованої капусти. На смак вона нагадує квашену капусту, але з корейськими смаками — часником, імбиром і перцем чилі. Проте таким способом можна приготувати й інші овочі, такі як огірки чи редис.

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Рецепт огіркового кімчі

Час: 1 година
Порцій: 2

Хрустка закуска / Фото kukbuk

Інгредієнти:

  • 3 огірки;
  • 3 зубчики часнику;
  • 4 гвоздики;
  • пів цибулини;
  • пучок зеленої цибулі;
  • 5 сантиметрів імбиру;
  • 1 морква;
  • 2 чайні ложки солі;
  • 3 столові ложки цукру;
  • 3 столові ложки соєвого соусу;
  • 2 столові ложки рибного соусу;
  • 2 чайні ложки порошку чилі.

Приготування:

  1. Огірки розріжте уздовж на четвертинки, а потім ще кожен шматочок навпіл. Очищений часник наріжте тонкими пластинками, цибулю – кубиками, а зелену цибулю смужками 5 сантиметрів.
  2. Очистіть імбир і моркву, а потім наріжте їх тонкою соломкою.
  3. Нарізані огірки викладіть в миску, додайте сіль та цукор.
  4. Перемішайте і відкладіть на 30 хвилин.
  5. Злийте рідину, яка утворилася у мисці.
  6. В іншій мисці з’єднайте соєвий та рибний соуси, порошок чилі, тертий імбир та гвоздику.
  7. Додайте до соусу відціджені огірки та маринуйте 15 хвилин.
  8. Страву можна їсти свіжою або залишити в холодильнику на кілька днів, щоб вона набрала більш концентрованого смаку.

До слова:

Огірковий кімчі краще спожити впродовж 7 днів.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська