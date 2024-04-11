Свіжа та дуже ароматна: елементарний рецепт фантастичної окрошки
11 квітня 2024, 00:59Читать новость на русском
Джерело:"Еспресо"
Багатьом, коли прийшла весна, закортіло окрошки. Дізнайтеся, як зробити її фантастично смачною.
Окрошка — це різновид холодного супу. Головною особливістю холодника є смак, що освіжає, та легке приготування.
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Окрошка на квасі – простий рецепт
- Час: 50 хвилини
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 – 6 картоплин;
– 4 огірки;
– 250 – 300 грамів редиски;
– 5 – 6 яєць;
– 300 грамів вареної ковбаси;
– 2 столові ложки тертого хрону;
– 2 столові ложки гірчиці;
– 1,5 – 2 літри квасу;
– пів пучка кропу та петрушки;
– пучок зеленої цибулі;
– сіль, перець, сметана до смаку.
Приготування:
- Відваріть в окремих каструлях яйця та картоплю до готовності.
- Добре помийте всі овочі та зелень. Огірки, редиску, яйця, картоплю та варену ковбасу поріжте дрібним кубиком. Перекладіть у глибоку посудину.
- Зелену цибулю поріжте, додайте сіль та розчавіть у ступці, щоб цибуля дала сік. Сюди ж додайте натертий хрін, гірчицю та дрібно нарізані кріп і петрушку. Перемішайте та перекладіть до посудини з нарізаними овочами.
- При подачі насипте в порційні тарілки спочатку нарізані інгредієнти, а потім заправте квасом та додайте ложку сметани.