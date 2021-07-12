Страва, що врятує у спеку: швидкий рецепт окрошки від Лілії Ребрик
12 липня 2021 , 14:30Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Талановита українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик поділилася з читачами смачним рецептом окрошки, яку сама готує вдома у спекотні дні. Легка у приготуванні страва точно сподобається вашій родині.
У спекотні літні дні не хочеться їсти гарячих страв, а от прохолодна окрошка – в самий раз!
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Відома українська телеведуча, акторка та мама чудових діточок – Лілія Ребрик запропонувала шанувальникам приготувати смачну та холодну страву – окрошку за її простим рецептом.
Рецепт окрошки
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 5
- Калорійність на 100 грамів: 89 ккал
– 2 картоплини;
– 2 огірки;
– пучок зеленої цибулі;
– 2 курячих яйця;
– 300 г шинки;
– 5 – 6 шт. редиски;
– кріп на ваш смак;
– кефір;
– дрібка солі.
- Відваріть картоплю у мундирах у підсоленій воді. Охолодіть її та обережно зніміть шкірку. Наріжте картоплю кубиками та відправте в холодильник.
- Дрібними кубиками наріжте гірки і теж відправте в холодильник охолоджуватися.
- Зелену цибулю перетріть з сіллю та залишіть настоюватися.
- Відварені курячі яйця наріжте кубиками та відправте в холодильник до решти інгредієнтів.
- Помийте редиску, відріжте хвостики й наріжте кружечками.
- Змішайте картоплю, редиску, зелену цибулю, огірки, яйця та сіль.
- Залийте інгредієнти кефіром та перемішайте.
- Розлийте окрошку по тарілках.
- Для декору окрошки заморозьте кубики льоду з кропом. Викладіть їх у тарілку та подавайте до столу. Смачного!