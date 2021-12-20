Оладки з гарбуза з крем-сиром, кремом авокадо та ікрою: ідеальна закуска до святкового столу

Міні оладки з гарбуза з крем сиром, кремом авокадо та ікрою – відмінна закуска до святкового столу чи фуршету. Обов'язково подавайте її холодною, це нереально смачно!

Для приготування холодної закуски до святкового столу вам потрібно заздалегідь придбати ікру та крем-сир, а далі – все згідно з рецептом.

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Рецепт оладок з крем-сиром та ікрою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Фото зі сторінки інстаграм Володимира Ярославського

– 250 грамів гарбузового пюре;– 1 сире куряче яйце;– 140 грамів борошна;– 2 грами солі;– 10 грамів розпушувача для тіста;– олія для смаження.

Приготування:

Ретельно змішайте борошно з розпушувачем.



Фото зі сторінки інстаграм Володимира Ярославського

До гарбузового пюре додайте яйце, сіль та перемішайте.



Фото зі сторінки інстаграм Володимира Ярославського

Невеликими порціями додайте борошно та вимішайте однорідне тісто.



Фото зі сторінки інстаграм Володимира Ярославського

Розігрійте олію на сковорідці та обсмажте невеликі оладки.

Почистьте авокадо від шкірки та видаліть кісточку.

Перекладіть усі інгредієнти для крему у чашу блендера та перебийте блендером.

На готові оладки викладіть крем-сир, зверху крем з авокадо та ікру.

– 1 авокадо;– 1 столова ложка оливкової олії;– сіль;– сік лимона;– петрушка за бажанням.



Фото зі сторінки інстаграм Володимира Ярославського

Подавайте до столу зі свіжою зеленню. Смачного!

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Текст публікації Володимира Ярославського:

Приготував для вас нову, вишукану закуску, яка смакує навіть холодною! Міні оладки з гарбуза з крем сиром, кремом авокадо та ікрою. Раніше показував, як запекти гарбуз – з нього треба зробити пюре.

Для оладок знадобиться:

250 г пюре гарбуза

1 яйце

140 г борошна

2 г солі

10 г порошку-розпушувачу

Олія без запаху для смаження

1. Борошно змішую з розпушувачем

2. У гарбузове пюре додаю яйце, сіль, перемішую.

3. Ввожу борошно, перемішую, і смажу на олії на середньому вогні маленькі оладки. Кількість визначаю чайною ложкою.

Для крему з авокадо:

1 шт авокадо

1 ст ложка оливкової олії

cіль, сік лимону і трішечки петрушки – на смак

Очищений авокадо збити блендером з усіма інгредієнтами до кремової консистенції. Спробувати, щоб будо смачно - має бути кисленьким. ЗБИРАЄМО: на оладки викладаємо трохи крем сиру по кругу, зверху крем з авокадо через корнет чи кульок кондитерський, зверху ікра. Готово!