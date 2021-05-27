Соковиті оладки з кабачком та картоплею: рецепт як приготувати вдома

27 травня 2021 , 14:15
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Кабачкові оладки з картоплею, морквою та петрушкою – смачна страва, яку ви можете приготувати на обід або вечерю. Ніжні млинці у вас на столі за 30 хвилин, які сподобаються усій вашій родині.

Картопляні оладки – популярна страва в українській кухні, чеській, білоруській, польській кухні. Страву готують з тертої картоплі. Тому їх ще називають драники, деруни – від способу приготування. У інших регіонах країни поширена назва – терті (картопляні) пляцки, картопляники, терчаники, тертюхи, кизлики, рисилованики.

У тісто, окрім картоплі, можна додавати будь-які овочі, кабачки, гриби, зелену цибулю, часник. Подають страву зі сметаною, а також соусом, йогуртом, улюбленим сиром, а також "Філадельфія", який можна приготувати власноруч вдома.

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Рецепт оладок

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2-3
  • Калорійність на 100 грамів: 268
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 1 яйце;
– 4 картоплі;
– 100 грамів цілозернового або рисового борошна;
– оливкова олія;
– петрушка;
– сіль;
– спеції.

Картопля почищена/Unsplash

  1. Помийте кабачок, картоплю, моркву почистіть від шкірки.
  2. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Подрібнена петрушка/Unsplash

  1. На дрібній тертці натріть картоплю, кабачок, моркву, викладіть у миску, перемішайте, додайте яйце, петрушку, сіль, спеції. Далі – додайте борошно, перемішайте до однорідної консистенції.

На пательні обсмажте оладки/ Фото Unsplash

  1. На пательню з оливковою олією, викладіть ложкою тісто, обсмажте з двох сторін до золотої скоринки.

Готові картопляні оладки з кабачком/ Фото Unsplash

  1. Викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Подавайте зі сметаною. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева