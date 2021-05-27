Соковиті оладки з кабачком та картоплею: рецепт як приготувати вдома

Кабачкові оладки з картоплею, морквою та петрушкою – смачна страва, яку ви можете приготувати на обід або вечерю. Ніжні млинці у вас на столі за 30 хвилин, які сподобаються усій вашій родині.
Картопляні оладки – популярна страва в українській кухні, чеській, білоруській, польській кухні. Страву готують з тертої картоплі. Тому їх ще називають драники, деруни – від способу приготування. У інших регіонах країни поширена назва – терті (картопляні) пляцки, картопляники, терчаники, тертюхи, кизлики, рисилованики.
У тісто, окрім картоплі, можна додавати будь-які овочі, кабачки, гриби, зелену цибулю, часник. Подають страву зі сметаною, а також соусом, йогуртом, улюбленим сиром, а також "Філадельфія", який можна приготувати власноруч вдома.
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Рецепт оладок
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2-3
- Калорійність на 100 грамів: 268
– 1 кабачок;
– 1 яйце;
– 4 картоплі;
– 100 грамів цілозернового або рисового борошна;
– оливкова олія;
– петрушка;
– сіль;
– спеції.
Картопля почищена/Unsplash
- Помийте кабачок, картоплю, моркву почистіть від шкірки.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
Подрібнена петрушка/Unsplash
- На дрібній тертці натріть картоплю, кабачок, моркву, викладіть у миску, перемішайте, додайте яйце, петрушку, сіль, спеції. Далі – додайте борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
На пательні обсмажте оладки/ Фото Unsplash
- На пательню з оливковою олією, викладіть ложкою тісто, обсмажте з двох сторін до золотої скоринки.
Готові картопляні оладки з кабачком/ Фото Unsplash
- Викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Подавайте зі сметаною. Смачного!