Оладки з кабачком та шпинатом: простий домашній рецепт

Думаєте, що приготувати на вечерю? Ми підготували для вас рецепт смачних та корисних оладок з кабачком та шпинатом, які сподобаються усім.

У сезон кабачків та шпинату, приготуйте яскраві зелені оладки. Усі будуть у захваті. До страви додайте томати, спеції, улюблений соус або сметану.

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Оладки просто і швидко приготувати в домашніх умовах. У тісто додавайте цукіні, кабачок, зелену цибулю, шпинат, кріп, петрушку, кінзу.

Рецепт оладок

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 131 ккал

Кабачок помийте, почистіть, наріжте скибочками. Шпинат помийте.

– 2 кабачки;– 30 грамів шпинату;– 50 грамів борошна;– 5 – 6 томатів чері;– 50 грамів сметани 15%;– оливкова олія;– 1 яйце;– перець;– сіль.

Шпинат/ Фото Pexels

У чашу блендера викладіть кабачок, шпинат, подрібніть до стану пюре, викладіть у миску. Далі – додайте сіль, перець, яйце, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште протягом 15 – 20 хвилин. На розігріту пательню влийте олію, викладіть тісто, обсмажте оладки з двох сторін протягом 2 – 3 хвилин. Томати помийте, розріжте навпіл.

Оладки з кабачком та шпинатом/ Фото Pexels