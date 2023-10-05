Пишні мов хмаринки – оладки з яблук до сніданку чи на перекус від Клопотенка

5 жовтня 2023, 10:29
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Джерело:

Євген Клопотенко

Яблучні оладки чудовий варіант для сніданку чи перекусу, також їх можна готувати на обід і подавати зі сметаною. Ми пропонуємо спробувати оладки на кефірі.

Оладки здавна готували наші бабусі, адже вони надзвичайно прості та легкі у приготуванні. З додаванням яблук оладки перетворюються на смачний десерт, а якщо ще додати домашнього варення – смакота.

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Рецепт яблучних оладок на кефірі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 яйця;
 – 250 грамів кефіру 2,5%;
 – 160 грамів борошна;
 – 100 грамів цукру;
 – 1 чайна ложка розпушувача;
 – дрібка солі;
 – 3 яблука;
 – 100 – 150 грамів соняшникової олії для смаження;
 – родзинки для подачі.

Приготування:

  • Для приготування тіста на оладки змішайте просіяне борошно, розпушувач, сіль, цукор та вибийте яйця. Вливаємо кефір та вінчиком замішуємо все в однорідну густу масу. Важливо аби тісто було без грудочок.
  • Миємо яблука, натираємо на грубу тертку або нарізаємо довільними шматочками. Якщо шкірка у яблук тверда – зніміть її. Перемішуємо яблука з тістом, щоб фрукти рівномірно розподілилися.
  • Розігріваємо сковорідку з олією та викладаємо оладки. Обсмажуємо по 1 хвилині з кожного боку. Щоб видалити зайвий жир, перекладайте оладки на паперовий рушник.
  • Подавайте страву з родзинками та домашньою сметаною.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак