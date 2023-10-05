Пишні мов хмаринки – оладки з яблук до сніданку чи на перекус від Клопотенка
5 жовтня 2023, 10:29Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Яблучні оладки чудовий варіант для сніданку чи перекусу, також їх можна готувати на обід і подавати зі сметаною. Ми пропонуємо спробувати оладки на кефірі.
Оладки здавна готували наші бабусі, адже вони надзвичайно прості та легкі у приготуванні. З додаванням яблук оладки перетворюються на смачний десерт, а якщо ще додати домашнього варення – смакота.
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Рецепт яблучних оладок на кефірі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
– 2 яйця;
– 250 грамів кефіру 2,5%;
– 160 грамів борошна;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі;
– 3 яблука;
– 100 – 150 грамів соняшникової олії для смаження;
– родзинки для подачі.
Приготування:
- Для приготування тіста на оладки змішайте просіяне борошно, розпушувач, сіль, цукор та вибийте яйця. Вливаємо кефір та вінчиком замішуємо все в однорідну густу масу. Важливо аби тісто було без грудочок.
- Миємо яблука, натираємо на грубу тертку або нарізаємо довільними шматочками. Якщо шкірка у яблук тверда – зніміть її. Перемішуємо яблука з тістом, щоб фрукти рівномірно розподілилися.
- Розігріваємо сковорідку з олією та викладаємо оладки. Обсмажуємо по 1 хвилині з кожного боку. Щоб видалити зайвий жир, перекладайте оладки на паперовий рушник.
- Подавайте страву з родзинками та домашньою сметаною.
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