Пишні мов хмаринки – оладки з яблук до сніданку чи на перекус від Клопотенка

Яблучні оладки чудовий варіант для сніданку чи перекусу, також їх можна готувати на обід і подавати зі сметаною. Ми пропонуємо спробувати оладки на кефірі.

Оладки здавна готували наші бабусі, адже вони надзвичайно прості та легкі у приготуванні. З додаванням яблук оладки перетворюються на смачний десерт, а якщо ще додати домашнього варення – смакота.

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Рецепт яблучних оладок на кефірі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 2 яйця;– 250 грамів кефіру 2,5%;– 160 грамів борошна;– 100 грамів цукру;– 1 чайна ложка розпушувача;– дрібка солі;– 3 яблука;– 100 – 150 грамів соняшникової олії для смаження;– родзинки для подачі.

Приготування:

Для приготування тіста на оладки змішайте просіяне борошно, розпушувач, сіль, цукор та вибийте яйця. Вливаємо кефір та вінчиком замішуємо все в однорідну густу масу. Важливо аби тісто було без грудочок.

Миємо яблука, натираємо на грубу тертку або нарізаємо довільними шматочками. Якщо шкірка у яблук тверда – зніміть її. Перемішуємо яблука з тістом, щоб фрукти рівномірно розподілилися.

Розігріваємо сковорідку з олією та викладаємо оладки. Обсмажуємо по 1 хвилині з кожного боку. Щоб видалити зайвий жир, перекладайте оладки на паперовий рушник.

Подавайте страву з родзинками та домашньою сметаною.

Смачного!

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