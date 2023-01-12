Чудовий початок дня: оладки з корицею

12 січня 2023, 20:31
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Джерело:

haps

Оладки – це завжди гарна ідея для смачного сніданку. Їх смак кожен з нас полюбляє ще з дитинства, а варення, мед чи інший солодкий додаток гарантують, що на тарілці не залишиться жодного шматочка.

Приготувати ніжні оладки – доволі проста та звична справа, з якою впорається кожен із нас. Інколи варто спробувати нові рецепти звичного смаколика, наприклад, додавши до нього корицю, аромат якої здатен неабияк посилити апетит.

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Рецепт оладок з корицею

Час: 1 година

Порцій: 4

Гарний початок будь-якого дня / Фото Agencja Gazeta

Інгредієнти:

  • 3 склянки борошна;
  • 4 чайні ложки кориці;
  • 2 чайні ложки цукру;
  • 2 столові ложки розпушувача;
  • чайна ложка солі;
  • 3/4 склянки молока;
  • 1 яйце;
  • 2 столові ложки олії.

Приготування:

  1. У миску просіюємо борошно, додаємо корицю, цукор, розпушувач та сіль. Добре перемішуємо суміш.
  2. Збиваємо яйце, додаємо молоко та олію.
  3. Змішуємо 1/3 борошна з молоком, замішуємо тісто. Воно мусить мати сметаноподібну консистенцію. Додаємо борошно за потреби. Залишок борошна з корицею можна зберігати у закритій тарі до 6 місяців.
  4. Смажимо оладки на середньому вогні до рум'яної скоринки.
  5. Подаємо на стіл гарячими з улюбленими солодкими додатками.

 Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська