Як приготувати оладки на кефірі: домашній рецепт

На Масницю готують не тільки млинці. Smachno news підготували для вас рецепт оладок на кефірі, які легко і швидко готуються.

Смачні оладки на кефірі виходять ароматними й ніжними. Їх можна подавати на десерт, до сніданку зі сметаною, згущеним молоком, медом або варенням, свіжими ягодами та фруктами.

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Рецепт оладок

– 250 грамів борошна;– 250 мілілітрів кефіру;– 3 столові ложки рослинної олії;– 1 столова ложка цукру;– 1 чайна ложка цукрової пудри;– 1 яйце;– 1/2 чайної ложки соди;– ванільний цукор;– 20 грамів вершкового масла 82%;– сметана (або згущене молоко);– сіль.

Оладки на кефірі/ Фото freepik.com