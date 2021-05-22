Оладки на кефірі з полуницею: домашній рецепт

22 травня 2021 , 07:25
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Джерело:

24 канал

Сезон полуниці вже розпочався. Ми підготували для вас рецепт оладок на кефірі, які ви можете подати на сніданок з фруктами. Запишіть рецепт.

Пишні, ніжні оладки на кефірі з полуницею сподобаються усім. Подавайте зі сметаною або йогуртом.

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Рецепт оладок

Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 2 столові ложки цукру;
– 250 грамів борошна;
– ванільний цукор;
– розпушувач;
– рослинна олія;
– сіль.

Порції: 2-3

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно.
  2. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте розпушувач.
  3. Окремо у мисці збийте яйце з цукром, додайте борошно.
  4. Далі – додайте кефір, ванільний цукор, перемішайте тісто до однорідної консистенції.
  5. Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  6. На пательню з олією, вилийте тісто, сформуйте оладки, обсмажте кілька хвилин з двох сторін до золотої скоринки.
  7. Викладіть на тарілку, додайте полуницю. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева