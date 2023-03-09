Розпочинати день потрібно смачно: готуємо шотландські оладки

9 березня 2023, 20:10
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Джерело:

ВВС Food

Оладки на сніданок – завжди гарна ідея. Якщо ви полюбляєте оладки з маслом та джемом, тоді цей рецепт з Шотландії саме для вас.

Ніжні оладки, які можна полити улюбленим варенням, джемом чи іншим додатком гарантують гарний настрій на початку дня. Кілька простих інгредієнтів, легке смаження – і ви готові підкорювати нові вершини. 

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Рецепт шотландських оладок

Час: 30 хвилин

Порцій: 24 оладки

Інгредієнти:

– 175 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 40 грамів цукрової пудри;
– цедра невеликого апельсина;
1 яйце;
– 200 мілілітрів молока;
– олія для смаження.

Приготування:

  • У мисці змішуємо борошно, розпушувач, цукор і апельсинову цедру.
  • Робимо у центрі суміші поглиблення, додаємо туди яйце та половину молока. Збиваємо до утворення однорідного тіста.
  • Додаємо стільки молока, щоб тісто набуло консистенції густих вершків (можливо, потрібно буде не все молоко).
  • Розігріваємо сковорідку, змащуємо олією та смажимо оладки до золотистого кольору, потрібно від 30 секунд до 1 хвилини з кожного боку.
  • Подаємо на стіл з улюбленими додатками.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська