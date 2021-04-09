Як приготувати олександрійське тісто для паски: рецепт

Пора починати готуватись до Великодня! Якщо у вас ще не має "вашого" рецепта святкової пасочки, ми підготували для вас відмінний варіант випічки.

Якщо любите солодку паску – цей рецепт саме для вас. Александрійське тісто завжди заготовлюється з вечора, а з ранку можна переходити до випікання.

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Замість родзинок в пасочку можна додати горішки, курагу або чорнослив, все залежить від вашого смаку.

З цього рецепту у вас вийде багато смачних пасочок, якщо вам потрібно менше – розділіть інгредієнти на половину.

Олександрійська паска: покроковий рецепт

Яйця ретельно змішайте з цукром, злегка збийте їх вінчиком, але не сильно. Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якло. Розчиніть вершкове масло в теплому молоці з дріжджами. Змішайте яєчну масу з молочною та залишіть в теплому місці на 8 – 12 годин. Через відведені години додаємо до тіста сіль, розпарені родзинки, ванільний цукор, коньяк та близько 2,5 кілограмів просіяного борошна. Замісіть тісто змочуючи руки в рослинній олії. У вас повинно вийти м'яке, еластичне та в'язке тісто, але не збите. Залишіть тісто на 60 – 90 хвилин відпочити та підрости вдвічі. Розкладіть готове тісто у заздалегідь підготовані форми для випікання. Заповніть форми на 1/3 та залишаємо ще раз трішки піднятися. Змастіть їх жовтками. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пасочки протягом 30 – 40 хвилин. Смачного!

– 1 л молока;– 1 кг цукру;– 150 г дріжджів;– 500 г вершкового масла;– 10 яєць;– 3 яєчні жовтки;– 2,5 кг борошна;– 2 ст. л коньяку;– 2 – 3 пакетики ванільного цукру;– 1 ч. л солі;– 200 г родзинок.