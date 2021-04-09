Як приготувати олександрійське тісто для паски: рецепт

Пора починати готуватись до Великодня! Якщо у вас ще не має "вашого" рецепта святкової пасочки, ми підготували для вас відмінний варіант випічки.
Якщо любите солодку паску – цей рецепт саме для вас. Александрійське тісто завжди заготовлюється з вечора, а з ранку можна переходити до випікання.
Читайте також Святкова паска з родзинками та цедрою від Дарії Цвєк: смачні Великодні рецепти
Замість родзинок в пасочку можна додати горішки, курагу або чорнослив, все залежить від вашого смаку.
З цього рецепту у вас вийде багато смачних пасочок, якщо вам потрібно менше – розділіть інгредієнти на половину.
Олександрійська паска: покроковий рецепт
Інгредієнти:
– 1 л молока;
– 1 кг цукру;
– 150 г дріжджів;
– 500 г вершкового масла;
– 10 яєць;
– 3 яєчні жовтки;
– 2,5 кг борошна;
– 2 ст. л коньяку;
– 2 – 3 пакетики ванільного цукру;
– 1 ч. л солі;
– 200 г родзинок.
- Яйця ретельно змішайте з цукром, злегка збийте їх вінчиком, але не сильно.
- Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якло. Розчиніть вершкове масло в теплому молоці з дріжджами.
- Змішайте яєчну масу з молочною та залишіть в теплому місці на 8 – 12 годин.
- Через відведені години додаємо до тіста сіль, розпарені родзинки, ванільний цукор, коньяк та близько 2,5 кілограмів просіяного борошна. Замісіть тісто змочуючи руки в рослинній олії. У вас повинно вийти м'яке, еластичне та в'язке тісто, але не збите.
- Залишіть тісто на 60 – 90 хвилин відпочити та підрости вдвічі.
- Розкладіть готове тісто у заздалегідь підготовані форми для випікання. Заповніть форми на 1/3 та залишаємо ще раз трішки піднятися. Змастіть їх жовтками.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пасочки протягом 30 – 40 хвилин. Смачного!