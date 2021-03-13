Ольга Мартиновська розповіла про свої стосунки з Володимиром Ярославським: деталі спільної книги

Шеф-кухар та суддя "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла про колаборацію з колегою по знімальному майданчику та другом – Володимиром Ярославським.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська відверто розповіла про свої стосунки зі співведучим проєкту та ресторатором Володимиром Ярославським, з яким нещодавно анонсували створення спільної кулінарної книги рецептів.

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Хоч шанувальники Ольги та Володимира не припиняють підозрювати їх у романі, шеф-кухарі стверджують, що вони хороші друзі.

Попри велику різницю у віці – 10 років, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський працюють у колаборації та готують до випуску спільну кулінарну книгу з цікавими та класичними рецептами.

Мені так щасливо і радісно від того, що ми з Вовою порозумілися і дійшли висновку, що разом – це сильніше, це легше, це якісніше, це більше, це круче! Правда ж? Гуртом і.... книгу надзвичайну створити можна, – зазначила Ольга Мартиновська.

Дівчина не приховує, що Володимир Ярославський досить жорсткий та категоричний в роботі, проте їм комфортно працювати як на знімальному майданчику, так і поза ним. Також Ольга Мартиновська відзначила професіоналізм та хороше почуття гумору ресторатора.

В мене було багацько різних колаборацій, але вперше мені на стільки комфортно.

І без перебільшення - в мене реально відчуття, що ми «створюємо» спільне дитя – воно буде ідеальним і абсолютно прекрасним, – додала Ольга Мартиновська.

До слова, Володимир Ярославський також невпинно працює над відкриття свого ресторану у столиці, родзинкою якого буде відкрита кухня.