Як правильно готувати Олів'є: класичний рецепт культового салату на Новий рік

Олів'є – традиційна страва на Новий рік. Попри величезну кількість варіацій, більшість надає перевагу класичній.

Ось вже багато років цей салат створює святковий настрій разом з новорічною ялинкою, щедрівками, бульбашками ігристого та подарунками. Скористайтеся цим простим традиційним рецептом Олів'є на основі ковбаси – він вдасться чудовим.

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Класичний рецепт Олів'є

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

– 4 варені картоплини;– 1 морквина;– 4 яйця;– 400 грамів лікарської ковбаси;– 4 мариновані огірки;– 200 грамів консервованого горошку;– 200 – 300 грамів майонезу;– кріп, петрушка, сіль та чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Відваріть моркву і картоплю до готовності. Дістаньте овочі з води, щоб вони охолодилися. Наріжте дрібними кубиками очищені варені яйця, картоплю, ковбасу та моркву. Огірки наріжте і трохи відтисніть, щоб в салаті не було рідини. Злийте воду з горошку і додайте його до решти інгредієнтів. Наріжте зелень і разом з огірком відправте до миски. Заправте салат майонезом, посоліть і поперчіть до смаку.