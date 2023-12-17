Як правильно готувати Олів'є: класичний рецепт культового салату на Новий рік

17 грудня 2023, 19:42
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Джерело:

Smachno

Олів'є – традиційна страва на Новий рік. Попри величезну кількість варіацій, більшість надає перевагу класичній.

Ось вже багато років цей салат створює святковий настрій разом з новорічною ялинкою, щедрівками, бульбашками ігристого та подарунками. Скористайтеся цим простим традиційним рецептом Олів'є на основі ковбаси – він вдасться чудовим.

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Класичний рецепт Олів'є

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 варені картоплини;
– 1 морквина;
– 4 яйця;
– 400 грамів лікарської ковбаси;
– 4 мариновані огірки;
– 200 грамів консервованого горошку;
– 200 – 300 грамів майонезу;
– кріп, петрушка, сіль та чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть моркву і картоплю до готовності. Дістаньте овочі з води, щоб вони охолодилися.
  2. Наріжте дрібними кубиками очищені варені яйця, картоплю, ковбасу та моркву.
  3. Огірки наріжте і трохи відтисніть, щоб в салаті не було рідини.
  4. Злийте воду з горошку і додайте його до решти інгредієнтів. Наріжте зелень і разом з огірком відправте до миски.
  5. Заправте салат майонезом, посоліть і поперчіть до смаку.
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Автор: Ольга Котів