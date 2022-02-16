Хитрощі з олією: прості лайфаки, що стануть у пригоді кожній господині

Олія – особливий продукт. На ній готують, нею заправляють готові страви й за її допомогою спрощують кулінарні процеси. Словом, вона дуже виручає на кухні. Розкриваємо найважливіші "олійні" секрети.

Усього кілька лайфхаків з олією допоможуть новачкам готувати швидше й смачніше. Час виходити на новий кулінарний рівень!

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Як правильно готувати салатні заправки

Олія чудово вбирає в себе смаки та аромати. Саме тому заправки для салатів краще робити заздалегідь. Додайте до олії спеції та пряні трави, гарно перемішайте й залиште в темному місці на 10 днів. Коли заправка настоїться, поставте її до холодильника. Трішки зусиль – і ваші страви заграють новими відтінками!

Незамінний компонент / Фото Pixabay

Нерафінована олія – не для смаження й не для запікання

Для температурної обробки продуктів слід використовувати рафіновану олію. Адже олія холодного віджиму при нагріванні починає горіти. Тож її додають лише до готових страв.

Натирати продукти з олією – простіше

Подрібнювати продукти на ручній тертці – не велике задоволення. Олія прискорить марудний процес: просто змастіть нею тертку. Ви особливо оціните цей лайфак, натираючи м'які продукти.

Полегшить натирання олія / Фото з соцмереж