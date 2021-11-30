Омлет у пакеті за 1 хвилину: готуємо швидкий сніданок без смаження

11:45

Цей рецепт настільки простий та швидкий, що надихне куховарити навіть лінтюхів. Омлет у пакеті дуже виручає, коли часу обмаль, посуд незручно мити (у вас пікнік на природі чи ремонт удома) або ж просто не хочеться замащувати сковорідку.