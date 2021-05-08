Як приготувати омлет з молоком: домашній рецепт

Думаєте, що приготувати на сніданок? Ми підготували рецепт омлету з молоком, який ви приготуєте за лічені хвилини.

Ніжний та запашний омлет з молоком сподобається дітям і дорослим. До страви ви можете подати овочі або салат.

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Рецепт омлету

Для приготування омлету у мисці збийте яйця до пишної піни, додайте молоко, сіль, перемішайте до однорідної консистенції. Твердий сир натріть на грубій тертці. На розігрітій пательні з вершковим маслом обсмажте омлет, зверху викладіть сир, готуйте до золотої скоринки. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 2 яйця;– 2 столові ложки молока 2,5-3,2%;– 30 грамів твердого сиру;– вершкове масло 82%;– сіль.