Як приготувати омлет з молоком: домашній рецепт

8 травня 2021 , 07:25
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Джерело:

24 канал

Думаєте, що приготувати на сніданок? Ми підготували рецепт омлету з молоком, який ви приготуєте за лічені хвилини.

Ніжний та запашний омлет з молоком сподобається дітям і дорослим. До страви ви можете подати овочі або салат.

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Рецепт омлету

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 2 столові ложки молока 2,5-3,2%;
– 30 грамів твердого сиру;
– вершкове масло 82%;
– сіль.
  1. Для приготування омлету у мисці збийте яйця до пишної піни, додайте молоко, сіль, перемішайте до однорідної консистенції.
  2. Твердий сир натріть на грубій тертці.
  3. На розігрітій пательні з вершковим маслом обсмажте омлет, зверху викладіть сир, готуйте до золотої скоринки.
  4. Викладіть на тарілку. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева