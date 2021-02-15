Як приготувати омлет у духовці: рецепт від Тетяни Литвинової

Ніжний омлет – чудова ідея для сніданку. Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась рецептом омлету у духовці, який ви легко і швидко приготуєте вдома.

Тетяна Литвинова пропонує приготувати легкий, пишний омлет з солоною і солодкою начинкою – зі шпинатом, полуницею, бананом та крем-сиром.

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Рецепт омлету

Для приготування омлету помийте шпинат, відділіть білки від жовтків. У чаші блендера збийте шпинат з жовтками. Окремо у мисці збийте міксером білки з дрібкою солі, додайте цукрову пудру. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці зі шпинатом додайте борошно, збиті білки, ретельно перемішайте. Деко вистеліть пергаментом, змастіть олією. Викладіть тісто, розподіліть. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 10 хвилин. Дістаньте з духовки, розріжте на дві частини. На одну частину викладіть крем-сир, зверху скибочки риби, листя руколи, сформуйте рол, зріжте краї, рол розріжте на дві частини. Викладіть на тарілку. Для приготування солодкої начинки у мисці з'єднайте крем-сир з цукровою пудрою. Почистіть банан, помийте полуницю, наріжте скибочками. Помийте м'яту, подрібніть ножем. На другу частину омлету викладіть крем-сир, скибочки полуниці, банан, м'яту, сформуйте рол, розріжте на дві частини. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 200 грамів шпинату свіжого (або замороженого);– 55 грамів борошна;– 2 яйця;– сіль;– 2 столові ложки рослинної олії.– 75 грамів крем-сиру;– 1 столова ложка цукрової пудри;– 1 чайна ложка ванільного цукру;– ½ банана;– 3 полуниці;– м'ята.– 75 грамів крем-сиру;– 100 грамів червоної риби;– рукола.

Рецепт омлету у духовці від Тетяни Литвинової у відео: