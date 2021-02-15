Як приготувати омлет у духовці: рецепт від Тетяни Литвинової

15 лютого 2021 , 11:17
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Тетяни Литвинової

Ніжний омлет – чудова ідея для сніданку. Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась рецептом омлету у духовці, який ви легко і швидко приготуєте вдома.

Тетяна Литвинова пропонує приготувати легкий, пишний омлет з солоною і солодкою начинкою – зі шпинатом, полуницею, бананом та крем-сиром.

Читайте також Як приготувати три види сиру в домашніх умовах: рецепт від Тані Литвиної

Рецепт омлету

Інгредієнти:
– 200 грамів шпинату свіжого (або замороженого);
– 55 грамів борошна;
– 2 яйця;
– сіль;
– 2 столові ложки рослинної олії. Інгредієнти для солодкої начинки:
– 75 грамів крем-сиру;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– ½ банана;
– 3 полуниці;
– м'ята. Інгредієнти для солоної начинки:
– 75 грамів крем-сиру;
– 100 грамів червоної риби;
– рукола.
  1. Для приготування омлету помийте шпинат, відділіть білки від жовтків. У чаші блендера збийте шпинат з жовтками.
  2. Окремо у мисці збийте міксером білки з дрібкою солі, додайте цукрову пудру.
  3. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  4. У мисці зі шпинатом додайте борошно, збиті білки, ретельно перемішайте.
  5. Деко вистеліть пергаментом, змастіть олією. Викладіть тісто, розподіліть.
  6. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 10 хвилин.
  7. Дістаньте з духовки, розріжте на дві частини.
  8. На одну частину викладіть крем-сир, зверху скибочки риби, листя руколи, сформуйте рол, зріжте краї, рол розріжте на дві частини. Викладіть на тарілку.
  9. Для приготування солодкої начинки у мисці з'єднайте крем-сир з цукровою пудрою.
  10. Почистіть банан, помийте полуницю, наріжте скибочками. Помийте м'яту, подрібніть ножем.
  11. На другу частину омлету викладіть крем-сир, скибочки полуниці, банан, м'яту, сформуйте рол, розріжте на дві частини.
  12. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт омлету у духовці від Тетяни Литвинової у відео: