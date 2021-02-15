Як приготувати омлет у духовці: рецепт від Тетяни Литвинової

Ніжний омлет – чудова ідея для сніданку. Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась рецептом омлету у духовці, який ви легко і швидко приготуєте вдома.
Тетяна Литвинова пропонує приготувати легкий, пишний омлет з солоною і солодкою начинкою – зі шпинатом, полуницею, бананом та крем-сиром.
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Рецепт омлету
Інгредієнти:
– 200 грамів шпинату свіжого (або замороженого);
– 55 грамів борошна;
– 2 яйця;
– сіль;
– 2 столові ложки рослинної олії.
Інгредієнти для солодкої начинки:
– 75 грамів крем-сиру;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– ½ банана;
– 3 полуниці;
– м'ята.
Інгредієнти для солоної начинки:
– 75 грамів крем-сиру;
– 100 грамів червоної риби;
– рукола.
- Для приготування омлету помийте шпинат, відділіть білки від жовтків. У чаші блендера збийте шпинат з жовтками.
- Окремо у мисці збийте міксером білки з дрібкою солі, додайте цукрову пудру.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці зі шпинатом додайте борошно, збиті білки, ретельно перемішайте.
- Деко вистеліть пергаментом, змастіть олією. Викладіть тісто, розподіліть.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 10 хвилин.
- Дістаньте з духовки, розріжте на дві частини.
- На одну частину викладіть крем-сир, зверху скибочки риби, листя руколи, сформуйте рол, зріжте краї, рол розріжте на дві частини. Викладіть на тарілку.
- Для приготування солодкої начинки у мисці з'єднайте крем-сир з цукровою пудрою.
- Почистіть банан, помийте полуницю, наріжте скибочками. Помийте м'яту, подрібніть ножем.
- На другу частину омлету викладіть крем-сир, скибочки полуниці, банан, м'яту, сформуйте рол, розріжте на дві частини.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт омлету у духовці від Тетяни Литвинової у відео: