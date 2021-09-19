Оригінальний пиріг Зебра: смачний рецепт домашньої випічки

Якщо вам закортіло посмакувати чимось солоденьким, але часу на приготування обмаль – приготуйте цей пиріг "Зебра". Він ніжний на смак та ароматний!

Пиріг "Зебра" – яскравий та оригінальний. Він швидкий та легкий у приготуванні, чудово підійде для початківців, адже не вимагає особливих знань в кулінарії.

Подавайте готовий солодкий пиріг до кави або чаю. Особливо пиріг Зебра подобається діткам.

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Рецепт пирога "Зебра"

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6



Пиріг Зебра / Фото На обід

– 2 склянки цукру;– 5 шт. курячих яєць;– 200 г вершкового масла;– 400 г сметани;– 2 склянки борошна;– 2 ст. л. какао;– 1 ч. л. гашеної соди.

Приготування:

У глибокій мисці збийте яйця з цукром до однорідної біли піни.



Приготування пирога / Фото Їжа

Додайте до яєчної суміші борошно, соду та розтоплене вершкове масло. Влийте сметану та перемішайте тісто до однорідної консистенції. Можна скористатися міксером.



Приготування пирога / Фото Їжа

Розділіть тісто на дві рівні частини. В одну додайте 2 столові ложки борошна, а до іншої – какао.

Ретельно перемішайте тісто, щоб воно було за консистенцією як густа сметана.

У форму діаметром 26 – 28 сантиметрів, попередньо змащену вершковим маслом, вилийте в центр спочатку світле тісто, далі темне. Чергуйте їх доки воно не закінчиться.



Приготування пирога / Фото Їжа

Випікайте пиріг в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 30 хвилин.

Якщо пиріг не пропікся по центру, накрийте його шаром фольги та випікайте ще 10 – 15 хвилин при температурі 180 градусів.