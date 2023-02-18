Смачний та легкий перекус: салат з буряка, фети та апельсинів
Джерело:prakty kulinarni
Коли немає бажання довго стояти біля плити, завжди можна скористатися рецептами поживних салатів. Вони ідеально підходять для швидкого перекусу та універсальні за смаковими вподобаннями.
Салати на основі буряка – це лише смачно, а й корисно та дієтично. Варто додати лише кілька інгредієнтів, і ми отримаємо повноцінну страву, яку можна перехопити серед робочого дня або на вихідних.
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Рецепт салату з буряка, фети та апельсинів
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Смачні страви можна готувати швидко / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
– 300 грамів відвареного або запеченого буряка;
– 50 грамів руколи;
– 2 апельсини;
– 150 грамів фети;
– 2 волоські горіхи;
– журавлина (за бажанням).
Соус:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Буряк нарізаємо скибочками. Апельсини чистимо та нарізаємо кубиками.
- На тарілку викладаємо руколу. Додаємо буряк та апельсини.
- Зверху кришимо фету, горіхи та журавлину.
- Змішуємо всі інгредієнти для соусу.
- Заправляємо салат та подаємо до столу.
Смачного!