Оригінальний тарт з бергамотом за рецептом судді Мастер Шеф Ольги Мартиновської

Ольга Мартиновська поділилась рецептом смачного тарту з бергамотом, який своїм неперевершеним смаком за кілька секунд перенесе вас в Італію.
Надзвичайно смачний та ароматний рецепт від Ольги Мартиновської – тарт з бергамотом закохає вас з першого шматочка!
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Ольга Мартиновська зізналась, що обожнює лимонні тарти, а якщо до них додати ще й бергамоту – вийде неймовірний десерт. До речі, бергамот – це цитрус.
Я з ним познайомилася в Італії, де його росте дуже багато️.... в цей момент засумувала знову, як і ви за подорожами, – прокоментувала суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф".
Зверніть увагу, що рецепт розрахований на приготування одразу двох смачних тартів діаметром 22-24 сантиметри.
Як приготувати пісочне тісто для тарту
Інгредієнти:
– 300 г борошна;
– 100 г мигдалевого борошна;
– 200 г холодного вершкового масла;
– 4 ст. л холодної води;
– 3 яйця;
– дрібка солі.
- У чаші кухонного комбайна змішайте два види борошна, сіль та холодне вершкове масло нарізане шматочками.
- Додайте воду та яйця, замісіть еластичне тісто.
- Розділіть його на дві частини та кожну з них загорніть в харчову плівку й відправте в холодильник відпочити на годину.
- Готове тісто розкачайте в пласт товщиною 4-5 міліметрів та викладіть його у круглу форму для тарта.
Як приготувати начинку для тарта
Інгредієнти на 1 тарт:
– цедра одного бергамоту;
– сік 2 бергамотів;
– 4 яйця;
– 85 г розтопленого вершкового масла;
– 120 г цукру;
- У невеликій мисці перетріть цукор з цедрою бергамота.
- Вибийте курячі яйця до цукру з цедрою, перемішайте.
- Влийте сік бергамоту, вершкове масло та перемішайте до однорідної маси.
- Вилийте рідку начинку на основу з тарту та відправте в духовку випікатися при 170 градусах протягом 40 хвилин. Смачного!
За бажанням тарт можна вкрити меренгою, а можна й морозивом.