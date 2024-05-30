Бажаного результату не буде: чому картоплю не можна смажити з цибулею на одній пательні

Смажена картопля входить до числа найулюбленіших гарнірів українців. Однак виявляється, що при її смаженні ми інколи допускали велику помилку.

Часто для смаку та апетитності до смаженої картоплі господині додають цибулю. Йдеться не про зелену, а звичайну, хоча зелень на цьому напрямку більш популярна.

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Але смажити картоплю та ріпчасту цибулю на одній пательні – далеко не найкраще рішення. Річ у тім, що цибуля виділяє велику кількість соку. У підсумку картопля починає тушкуватися, а не смажитися.

Страва виходить надто м'якою, а це точно не той результат, на який ми розраховуємо, коли смажимо картоплю. Про скоринку та хрусткість у цьому випадку можна забути.



Окремий вид задоволення / Фото Pexels

Як готувати, якщо хочеться картоплі з цибулею

Єдине розв'язання проблеми – смажити продукти на різних сковорідках. З'єднувати їх можна лише після повної готовності обох.

Втім, якщо ви хочете спробувати тушковану картоплю з цибулею, тоді варто скористатися варіантом поєднання інгредієнтів на сковорідці. Але враховуйте, що картопля вийде не смажена, а саме тушкована.