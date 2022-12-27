Оселедець під шубою з маринованим яблуком: мусить бути на новорічному столі

Без якої страви ви не уявляєте Новий рік: олів'є, а може шуба? Так, саме про неї ми сьогодні і поговоримо.

Оселедець під шубою – традиційна страва для святкового столу, особливо взимку на Новий рік. Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом особливого салату – шубою з маринованим яблуком.

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Презентація страви теж доволі сучасна, схожа на рулет. Зазвичай ми викладаємо цей салат через кільце, або одразу у тарілці. Не полініться, спробуйте щось нове!

Рецепт оселедця під шубою з маринованим яблуком

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6

– 700 грамів відварного буряка;– 600 грамів відвареної картоплі;– 500 грамів відвареної моркви;– 500 грамів оселедця;– 400 грамів майонезу.– 200 грамів яблука;– половинка лимона;– 2 грами солі.– 200 грамів ріпчастої цибулі;– 2 чайні ложки солі;– 6 чайних ложок цукру;– 6 столових ложок яблучного соку;– 200 грамів гарячої води.

Приготування:

Всі заздалегідь відварені овочі натираємо на грубій тертці. Можна і на дрібній, за бажанням. Оселедець нарізаємо дрібним кубиком.

Нарізаємо ріпчасту цибулю дрібним кубиком. У гарячій воді розчиняємо сіль, цукор, вливаємо яблучний оцет. Перемішуємо та виливаємо все на цибулю. Залишаємо її маринуватися.

Очищене яблуко нарізаємо дрібними шматочками та маринуємо у соку половинки лимона та солі.

Розгортаємо шар харчової плівки. Викладаємо буряк, картоплю, моркву, яблука, цибулю та оселедець. Кожен з цих шарів обов'язково промащуємо майонезом.

Згортаємо все в рулет, защипаємо кінчики, немов це цукерка.

Залишаємо в холодильнику трішки стабілізуватися та знімаємо плівку.

Нарізаємо шубу шматочками та подаємо до столу.

Нехай смакує!