Осінній пиріг з грушею та прянощами: рецепт домашньої випічки від Лізи Глінської
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Якщо ви шукаєте смачний рецепт осінньої випічки – пиріг з грушею те, що вам потрібно. Завдяки пухкому тісту, відвареним у вині грушами та соусу з прянощами ви на мить перенесетеся у невеличку кондитерську десь в Парижі, або Відні.
Пиріг з грушею у вині легко готується та не потребує особливих навичок в кулінарії. Він чудово підійде для святкового та буденного столу, а зовнішній вигляд випічки викличе у вас естетичне задоволення.
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Рецепт пирога з грушею
- Час: 80 хвилин
- Порції: 6
Пиріг з грушею / Скріншот з відео
– 10 – 11 груш;
– 750 мілілітрів червоного вина;
– 100 грамів цукру;
– мікс прянощів (кориця, гвоздика, бадян, кардамон).
Приготування:
- Ретельно почистіть груші від шкірки. Обов'язково залишіть у фруктів хвостики.
Приготування пирога / Скріншот з відео
- Перекладіть груші в каструлю хвостиком до верху та посипте цукром.
Приготування пирога / Скріншот з відео
- Додайте мікс прянощів та залийте все вином.
Приготування пирога / Скріншот з відео
- Варіть груші в вині протягом 25 – 30 хвилин на повільному вогні.
- Дістаньте груші з каструлі.
Приготування пирога / Скріншот з відео
- Винний сироп варіть ще 15 – 20 хвилин на повільному вогні.
– 200 грамів вершкового масла;
– 200 г цукрової пудри;
– 200 грамів сирих курячих яєць;
– 250 грамів борошна;
– 8 грамів розпушувача для тіста.
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно зм'якло.
- У глибокому посуді розітріть масло вінчиком до консистенції помадки.
- Додайте цукрову пудру та перемішайте.
Приготування пирога / Скріншот з відео
- Далі вибийте яйця та знову перемішайте.
- Окремо змішайте борошно та розпушувач. Невеликими порціями додайте до масляної маси та вимішайте тісто.
Приготування пирога / Скріншот з відео
- Підготуйте для випікання круглу форму діаметром 26 сантиметрів. Змастіть її вершковим масло та посипте тонким шаром борошна.
- Перекладіть тісто в форму та трішки розрівняйте.
Приготування пирога / Скріншот з відео
- Зверху викладіть грушу у вині так, щоб тісто доторкалося до фруктів.
Приготування пирога / Скріншот з відео
- Хвостики обов'язково загорніть у шар фольги, щоб не пригоріли під час випікання.
Приготування пирога / Скріншот з відео
- Розігрійте духовку до 165 градусів та випікайте пиріг 30 – 35 хвилин.
Приготування пирога / Скріншот з відео
- Дістаньте випічку з духовки, з груші зніміть фольгу.
Приготування пирога / Скріншот з відео
- Просочіть гарячий пиріг винним соусом.
Приготування пирога / Скріншот з відео
- Подавайте випічку до столу. Смачного!
Відеорецепт пирога з грушею: