Осіннє барбекю вдома: ніжний курячий стейк з овочами як порятунок від поганого настрою
26 жовтня 2021 , 18:12Читать новость на русском
Джерело:praktykulinarni
Перші морози не привід відмовлятися від насолоди поласувати ніжним та соковитим стейком. Приємна компанія, курячий стейк та хрусткі сезонні овочі додадуть настрою та навіть здатні врятувати від осінньої хандри.
Куряче філе і велика порція овочів – це завжди гарна ідея для осіннього барбекю. До такої композиції також чудово підійде фета та смачна гірчична заправка.
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Така осіння композиція стане чудовим приводом провести золоту осінь.
Рецепт курячого стейка із сезонними овочами
Порцій: 4
Час: 40 хвилин
Інгредієнти:
- 500 грам курячого філе;
- 2 штуки середніх кабачків;
- 300 грам болгарського перцю;
- 1 велика червона цибуля;
- 1 пучок зеленої спаржі;
- 4 столові ложки оливкової олії;
- 3 чайні ложки приправи до шашлику;
- 100 грам фети;
- 1 чайна ложка зернистої гірчиці;
- 1 чайна ложка лимонного соку;
- 1 столова ложка кленового сиропу.
Приготування:
- Куряче філе необхідно очистити від плівки та розрізати на 4 частини. М’ясо змішати зі спеціями ложкою оливкової олії та відкласти маринуватися.
- Підготуйте овочі: відріжте кінчики спаржі, кабачки наріжте часточками, перець розріжте навпіл, а цибулю кільцями. Змішайте овочі із 2 столовими ложками оливкової олії.
- Викладіть овочі на одну сторону деко, а курку на іншу. Обсмажте м’ясо на грилі 12 – 15 хвилин залежно від розміру шматків, а овочі 10 – 12 хвилин.
- Перед подачею посипати сиром фета і полити соусом з гірчиці, лимонного соку, кленового сиропу і оливкової олії.
Можна натерти м’ясо іншими спеціями або просто сушеною зеленню.