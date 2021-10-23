Смакова неповторність: оригінальні рецепти овочевого морозива

Хоча сонце все менше пригріває, від смачного морозива важко відмовитися. Овочеве морозиво стане неочікуваною родзинкою святкового столу та точно здивує ваших гостей та близьких.

Якщо вам подобаються неочевидні аромати та поєднання неочікуваних інгредієнтів – овочеве морозиво стане одним з улюблених рецептів. Домашнє морозиво, приготоване з ретельно відібраних інгредієнтів, стане чудовим вибором для дітей.

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Процес приготування страви простий і вимагає лише блендера. Нижче надзвичайно прості рецепти домашнього морозива.

Рецепт гарбузового морозива

Час: 30 хвилин + 3,5 години

Порцій: 2

Чарівний десерт / Фото unsplash

Інгредієнти:

300 мілілітрів кокосового молока;

100 грам заморожених кубиків гарбуза;

3 столові ложки фінікового сиропу;

1/4 чайної ложки екстракту ванілі;

1/4 чайної ложки кориці.

Приготування:

Розморозьте гарбуз, але не до кінця. Головна запорука успішного десерту – гарбуз повинен залишатися твердим. Покладіть усі інгредієнти у чашу блендера і ретельно переблендеріть їх. Готову масу розлийте по формах для морозива або в іншу посудину і поставте в морозилку на 3 – 4 години. Морозиво у великій місткості вимагає перемішування, щоб воно рівномірно застигло і мало однорідну консистенцію. Найкраще розмішувати його кожні 30 – 40 хвилин.

Рецепт морквяного морозива з шоколадом

Час: 30 хвилин + 3,5 години

Порцій: 2

Рецепт такого морозива матиме оксамитову, кремову текстуру та захоплюючий, злегка пряний аромат.

Чудова страва / Фото unsplash

Інгредієнти:

100 грам тертої моркви;

100 мілілітрів густої сметани;

250 мілілітрів молока;

100 грам цукру;

50 грам тертого темного шоколаду;

15 мілілітрів ванільного екстракту;

щіпка кориці.

Приготування: